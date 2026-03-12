Specialist inom förpackningsdata
2026-03-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du kommer att stötta arbetet med att samla in och kvalitetssäkra förpackningsinformation för ett EMV-sortiment. Uppdraget genomförs i ett nytt system och innebär nära dialog med leverantörer för att säkerställa att detaljerad information om förpackningens olika komponenter registreras korrekt och fullständigt.
Rollen passar dig som trivs med en kombination av detaljorienterat arbete, kvalitetsgranskning och tydlig kommunikation med externa parter.
ArbetsuppgifterSamla in förpackningsinformation från leverantörer i ett nytt system.
Stötta leverantörer i att fylla i detaljerad information om förpackningens olika komponenter.
Granska och validera inkomna uppgifter.
Säkerställa att informationen är komplett, korrekt och kvalitetssäkrad.
Godkänna registrerad information när den uppfyller ställda krav.
KravGod kunskap om material, främst plast.
Förståelse för förpackningslagstiftning.
Noggrann och strukturerad arbetsstil.
Förmåga att arbeta med hög detaljgrad och tydlig kommunikation.
Flytande svenska och engelska.
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
