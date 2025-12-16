Specialist inom e-lärande
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Utbildningsenhetens uppdrag är att i nära samarbete med verksamheten utarbeta, planera, administrera, genomföra, följa upp och kvalitetssäkra myndighetsgemensamma personalutbildningar.
Utbildningsenheten ska arbeta strategiskt och långsiktigt med utbildningsförsörjning och kompetensutveckling för hela myndigheten. Det innebär även ansvar för utveckling av pedagogik och metodik, distansutbildning, e-lärande, uppföljning och utvärderingsmodeller.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad i Sektionen för antagning och utbildningsproduktion som arbetar med metodutveckling och produktion av internutbildningar. Vi arbetar mot ett mer flexibelt och nätbaserat lärande och därför söker vi nu en utbildningsspecialist med kompetens inom e-lärandeproduktion och digitala lärmiljöer. Du ska tillsammans med andra specialister, utbildare och verksamhetsexperter arbeta med pedagogiskt utvecklingsarbete med huvudsakligt fokus på e-learning, distansutbildning och de utbildningsformer där det fysiska och digitala rummet möts.
Du ingår i ett team som tillsammans arbetar med att producera e-kurser och nätbaserade utbildningar. Du inspirerar och handleder kollegor i andra delar av organisationen i användningen av den digitala lärmiljön och är också ett stöd när det gäller val av alternativa metoder och digitala möjligheter i undervisningen. I arbetet möter du experter på innehållet medan du i linje med Kriminalvårdens pedagogiska strategi ska utforma och leda arbetet.
Du rapporterar till sektionschef, sektionen för antagning och utbildningsproduktion.
Resor kan komma att ingå i uppdraget.Kvalifikationer
För att passa i rollen behöver du trivas med att arbeta självständigt och därigenom kunna ta egna initiativ för att komma vidare i dina processer. Du behöver vara kommunikativ, både skriftligt och muntligt och ha struktur i ditt arbete. Vidare är det viktigt att du har möjlighet att lyfta blicken och se till det större perspektivet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Högskoleexamen med teknisk och/eller pedagogisk inriktning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av arbete i författarverktyg, gärna Articulate Storyline
* Erfarenhet av filmproduktion
* Erfarenhet av filmredigering i program som Adobe Premiere och Da Vinci resolve
* Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
* Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av utbildnings- och utvecklingsarbete inom en större organisation
* Erfarenhet av att utveckla och ge stöd i användandet av digitala verktyg i undervisning och i pedagogiskt utvecklingsarbete
* Erfarenhet av att undervisa inom vuxenutbildning
* Erfarenhet av arbete med AI
* Erfarenhet av arbete med animering
* Erfarenhet av arbete i LMS
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
