Specialist i allmänmedicin
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2026-07-06
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Vill du arbeta med hög kvalitet, god kontinuitet och i ett engagerat team?
På vår vårdcentral Wisby Söder på Gotland arbetar vi aktivt med att utveckla God och Nära vård.
Innovation, samarbete och hållbar arbetsmiljö är centrala delar i vårt arbetssätt. Region Gotland har antagit en handlingsplan med riktvärde 1100 listade patienter per läkare,och från 2026 kommer alla våra listor vara viktade mot 1100. Allt för att skapa bättre förutsättningar för både patienter och medarbetare. Du har här möjlighet att jobba med din lista, med egen telefontid, men också driva utvecklingen framåt i den allmänmedicinska riktningen på ett innovativt och konstruktivt sätt.
Vi söker nu enspecialistläkare i allmänmedicin som vill vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet.
Vårdcentralen har närmare 15 000 listade patienter och omkring 40 medarbetare. Här bedrivs ett aktivt förbättringsarbete med fokus på effektiva arbetssätt, fasta kontakter, personcentrerad vård, och en hållbar arbetsmiljö.
Vi värnar om utbildningen för våra ST, AT/BT och läkarstudenter och vi hade mycket goda resultat vid senaste SPUR-granskningen.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Sedvanligt arbete som specialist i allmänmedicin i ett tvärprofessionellt team.
Möjlighet att jobba med läkarinsats SÄBO, korttids och sjukvård i hemmet.
Handledning av utbildningsläkare och studenter.
Möjlighet att ta ett större ansvar kopplat till samverkan med annan specialitet inom regionen utifrån regionala programansvarsområden.
Vissa jourpass på vår helgmottagning och beredskap som utgår från hemmet kvällar, nätter och helger ingår.
Vi erbjuder
En välfungerande engagerad arbetsgrupp.
Goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Strukturerade arbetssätt och administrativt stöd.
Möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning.
Möjlighet att påverka arbetssätt, schema och verksamhetsutveckling.
Kollegial dialog, intern konsultation och strukturerade mötesformer.
Aktivt arbete med kvalitet, patientsäkerhet och utveckling.
En arbetsplats på Gotland - med närhet till natur, hav och hög livskvalitet.
Vem är du?
Du är specialistläkare i allmänmedicin, annan adekvat specialitet såsom barn eller geriatrik kan också beaktas.
Du är behörig att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård och har goda kunskaper i svenska, som lägst nivå C1.
Att du har B-körkort är ett krav.
I din roll är du engagerad, lösningsorienterad och trivs med både självständigt arbete och teamarbete. Personlig lämplighet värderas högt.
Kontroller av legitimation, specialistbevis, belastningsregister, IVO och personbevis ingår innan anställning.
Välkommen med en ansökan!
Hör gärna av dig för ett förutsättningslöst samtal om du vill veta mer.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Brömsebroväg 8 (visa karta
)
621 39 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårdcentralen Wisby Söder Kontakt
Verksamhetschef
Kerstin Ahlqvist kerstin.ahlqvist@gotland.se 0498-269000 Jobbnummer
9992884