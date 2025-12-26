Specialist fysisk säkerhet vid Must
Om enheten
Den militära säkerhetstjänsten leds och inriktas av säkerhetskontoret. Inom säkerhetskontoret ansvarar säkerhetsskyddsavdelningen för den militärstrategiska ledningen av säkerhetsskyddstjänsten. Informationssäkerhetssektionen där befattningen är placerad ansvarar bland annat för ärenden rörande informationssäkerhet och fysisk säkerhet för Försvarsmaktens säkerhetsskyddsvärden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som specialist har du en central roll i det strategiska och analysdrivna arbetet att utveckla, stödja och granska den fysiska säkerheten i Försvarsmakten. Det handlar bland annat om att ta fram kravställningar, se till att regler inom området följs och arbeta med metodutveckling. Du deltar i kontroll- och tillsynsverksamhet avseende säkerhetsskydd, håller i utbildningsinsatser, och fungerar rådgivande i frågor rörande fysisk säkerhet internt i Försvarsmakten samt externt inom ramen för Totalförsvaret. Genom omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad inom ditt område. Du är tillsammans med dina kollegor en viktig del i utvecklingsarbetet inom säkerhetsskyddsområdet.Publiceringsdatum2025-12-26Kvalifikationer
• Yrkesofficersexamen eller annan relevant akademisk examen alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av fysiskt säkerhetsarbete inkluderat kunskaper om lagar och regelverk, inom området säkerhetsskydd
• Mycket god förmåga till uttryck i tal och skrift på svenska
• Goda kunskaper i engelska
• B-körkort
Meriterande
• Flerårig erfarenhet som yrkesofficer
• Erfarenhet av att arbeta med offentlighets- och sekretesslagstiftningen, skyddslagen samt säkerhetsskyddslagstiftningen
• Erfarenhet av arbete med uppföljning, tillsyn och kontroller
• Säkerhetsskydds- eller säkerhets-/it-säkerhetschefsutbildning, civil eller inom Försvarsmakten
• Erfarenhet från stabsarbete på regional eller central nivå inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete med larm och tekniska bevakningssystem
• Erfarenhet av ärendehandläggning vid statlig myndighetDina personliga egenskaper
Vi tror att du som person är nyfiken, initiativrik, kreativ och självgående och har förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp. Vidare förväntar vi oss att du kan förmedla din kunskap och växla mellan långsiktigt arbete och handläggning med mycket korta tidsförhållanden. Den strategiska nivån på arbetet ställer krav på en hög analytisk förmåga där du ska kunna identifiera och beskriva brister och problem, samtidigt som du är pragmatisk och lösningsfokuserad. En stor del av vårt arbete sker i samarbete med andra enheter inom Must, Försvarsmakten och andra myndigheter vilket ställer krav på en förmåga att kunna skapa och vidmakthålla goda relationer. Vi ser det även som viktigt att du har ett gott omdöme, professionell inställning och hög integritet. I tjänsten ingår nationella och internationella resor inom ramen för vår kontroll-och tillsynsverksamhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ovan ställda kvalifikationer ska på begäran kunna verifieras genom intyg, referenser samt arbets- eller urvalstester.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta:hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Specialist fysisk säkerhet" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-01-26. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
