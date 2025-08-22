Specialist Fysioterapeut

Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm
2025-08-22


Ta chansen att arbeta på en välfungerande mottagning mitt på Södermalm i Stockholm med högt patienttryck och gott renommé.
Vi arbetar inom vårdvalsområdet Specialiserad fysioterapi. Specialistkompetenserna på vår mottagning innefattar OMT-ortopedisk manuell terapi, Fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Ortopedi, Onkologi, Gynekologi, obstetrik och urologi, Geriatrik, Pediatrik, Respiration samt Mental hälsa.
Nu söker vi ytterligare specialiserade fysioterapeuter till vårt trevliga team!
Gå in på vår hemsida https://helakroppen.se/kliniker/klinik-sodermalm/
Skicka ditt CV till klinikchef Helen Wersén
helen.wersen@helakroppen.se

Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: helen.wersen@helakroppen.se

