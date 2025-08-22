Specialist Fysioterapeut
Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB i Stockholm
, Järfälla
eller i hela Sverige
Ta chansen att arbeta på en välfungerande mottagning mitt på Södermalm i Stockholm med högt patienttryck och gott renommé.
Vi arbetar inom vårdvalsområdet Specialiserad fysioterapi. Specialistkompetenserna på vår mottagning innefattar OMT-ortopedisk manuell terapi, Fysisk aktivitet och idrottsmedicin, Ortopedi, Onkologi, Gynekologi, obstetrik och urologi, Geriatrik, Pediatrik, Respiration samt Mental hälsa.
Nu söker vi ytterligare specialiserade fysioterapeuter till vårt trevliga team!
Gå in på vår hemsida https://helakroppen.se/kliniker/klinik-sodermalm/
Skicka ditt CV till klinikchef Helen Wersénhelen.wersen@helakroppen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: helen.wersen@helakroppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hela Kroppen Fysiocenter Sverige AB
(org.nr 556491-6764), https://helakroppen.se/kliniker/klinik-sodermalm/
Kapellgränd 13 (visa karta
)
116 25 STOCKHOLM Arbetsplats
Hela Kroppen Fysioterapi Södermalm Jobbnummer
9472199