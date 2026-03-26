Specialist - Expertkoordinator inom primärvård och beredskap
2026-03-26
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Centrum för hälsokriser mobiliserar och koordinerar interdisciplinär expertis och kunskap, för att utveckla lärosätenas roll i att stötta det omgivande samhället innan, under och efter hälsokriser.
Genom att driva policyutveckling, samla och bygga expertis, ta fram utbildning och katalysera forskningssamarbeten bygger vi nästa generations hälsokrisexperter, samt verkar för att kunskap och beprövad erfarenhet ska vägleda beslutsfattande och beredskap för framtida hälsokriser.
Centrum för hälsokriser leds av föreståndare Johan von Schreeb. Till centrumet finns expertis och stödfunktioner knutna. Den sökta rollen kommer att ingå i ett nätverk med expertkoordinatorer, med expertis inom andra hälsokrisområden.
Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med mål att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen ansvarar för tre internationella mastersprogram och forskarna deltar aktivt i undervisning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vid institutionen finns 12 forskargrupper, omkring 120 forskarstuderande och cirka 140 anställda.
Din roll
Under Covid-19 såg vi de stora utmaningarna som primärvården ställs inför vid en pandemi. Det ändrade omvärldsläget har också tydliggjort behovet av stärkt beredskap och samordning inom hälso- och sjukvården, där primärvården har en central roll i att möta befolkningens behov under hälsokriser.
Anställningen kan komma att innefatta kunskapsinsamling, identifiering av forskningsgap, utbildningsbehov, deltagande i undervisning, omvärldsbevakning och bidrag till samhällsdebatt för att stärka sjukvårdens och samhällets beredskap inför kommande kriser med fokus på primärvården. Anställningen kan också innefatta strategiskt arbete med utvecklingen av Centrum för hälsokriser.
Tjänsten är på deltid på 20 % under 6 månader med chans till förlängning till ett år.
Vem är du?
Vi söker en person som uppfyller nedanstående krav:
- Legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin
- Har en doktorsexamen inom relevant ämnesområde för tjänsten
- Erfarenhet och intresse av arbete i frågor som rör hälsokriser och beredskap
- Mycket god kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
- Bedrivit egen forskning inom område relevant för tjänsten
- Undervisningserfarenhet på grund- och/eller avancerad nivå
- Etablerade kontakter och nätverk inom primärvården eller närliggande områden relevanta för hälsokriser
- Erfarenhet av samarbete med WHO, FN-organisationer eller frivilligorganisation inom hälsokrisområdet
- Erfarenhet av arbete på myndighet
- Erfarenhet av internationellt arbete inom området
Som person ser vi att du har goda kommunikativa förmågor. Du kan samarbeta väl i grupp och är självgående. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-1231/2026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Institutet
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa Kontakt
Caroline de Groot 0852480000
