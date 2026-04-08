Special Pedagogue
PositionenVi söker en erfaren specialpedagog på 100% för övergripande och samordnande arbete i resan för en tillgänglig lärmiljö, högre måluppfyllelse och ökad närvaro. En specialpedagog som ser möjligheter och utveckling istället för svårigheter.
Arbetet innefattar att tillgängliggöra och följa upp insatser och utvecklingsarbeten på skol, grupp och individnivå för berörda elever.
Du samverkar aktivt med skolledning kring datadriven skolutveckling, följer upp måluppfyllelse och identifierar utvecklingsarbeten.
Du är ansvarig för skolan upprättande samt uppföljning av pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram med berörda aktörer, ansökningar om tilläggsbelopp samt pedagogisk bedömning för ansökan om andra skolformer. Du är kunnig i skollagens författningar om stödinsatser och kopplade juridiska områden.
Elevernas kunskapsutveckling följs upp regelbundet på skolnivå och gruppnivå. Du ansvarar i samverkan med biträdande rektor för att samordna stödinsatser och leda samtal med berörda för att uppnå fungerande och hållbara stödinsatser för elever som behöver det.
Du på ett tillits- och respektfullt sätt kunna handleda och genomföra resultatinriktade observationer och handledning av dina kollegor såväl skolledare, EHT och lärare, så att de kan hitta fungerande och hållbara förhållnings- eller arbetssätt med elever som har svårt att nå kunskapskraven och/eller grupper som utmanar en god arbetsro och utveckling.
Du är legitimerad lärare med specialpedagogexamen och några års arbetslivserfarenhet i skolan. Du är omvittnad kunnig inom ditt område och har en dokumenterad historik av att höja måluppfyllelse och närvaro för elever i behov av särskilt stöd. Tidigare förstelärarskap och/eller erfarenhet som skolledare är meriterande.
Rollen som specialpedagog hos oss betyder att du i nära samverkan med rektor är navet i systematiska beslut och utvecklingsarbeten för en tillgänglig lärmiljö.
Arbetet innefattar att skapa en röd tråd samt bidra till en balans mellan skol- och omsorgskultur.
Arbetet sker i nära samarbete med skolans biträdande rektorer, speciallärare, EHT samt lärare. Skolan har en lokal elevhälsoplan med kopplad verksamhetsbeskrivning och resursfördelning i samverkan med rektor som kärnan för EHT-arbetet.
Du ansvarar för att dokumentera dessa handledningar i avsedda dokument med god kvalitet och på ett tydligt sätt och delar informationen med elevhälsoteam, skolledning samt övriga berörda. Den uppföljning som kommer av tex åtgärdsprogram eller pedagogiska utredningar, ser du till att självständigt och systematiskt följa upp med vårdnadshavare och andra berörda. Du säkerställer att den information som behövs om en elev, både gällande kunskaps- och social utveckling, blir delgiven berörda.
Du på ett tillits- och respektfullt sätt kunna handleda och genomföra observationer av dina kollegor såväl skolledare, EHT och lärare, så att de kan hitta fungerande och hållbara förhållnings- eller arbetssätt med elever som har svårt att nå kunskapskraven och/eller grupper som utmanar en god arbetsro och utveckling.
Vi söker en specialpedagog med en utvecklat god och kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt, som också har förmåga att vinna dina kollegors förtroende. Din handledning sker med stor respekt för människors olika förmåga och du lyckas få andra att våga ta nya steg i sin utveckling.
Du har en positiv elevsyn och sätter alltid elevens bästa först, kompromissar inte med deras behov och har en kreativ förmåga att hitta fungerande lösningar.
Din administrativa förmåga är väl utvecklad, du är organiserad och har ordning på dokument och ser till att de är arkiverade på de platser som är avsedda för det.
IES arbetar med att dokumentationen sker i Prorenata. Digitaliserade system har du lätt för att anpassa dig till, för att kunna utföra ditt arbete med gott resultat.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
