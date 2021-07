Spännande jobb för sjuksköterskor dagtid till PR Vård hemsjukvår - Pr Vård Hemsjukvård AB - Sjuksköterskejobb i Täby

PR Vård är ett familjeägt företag med "extra hjärta" där våra värderingar kännetecknas av ansvar, engagemang och kvalitet. Idag verkar vi på uppdrag av regionen, kommuner och privata aktörer inom vården i Region Stockholm. Under de senaste åren har PR Vård förändrats och vuxit tillsammans med våra engagerade ägare som vill att PR Vård står för det goda mötet där medarbetare och patienter blir sedda och lyssnade till. Vi är cirka 600 medarbetare i en koncern som arbetar med tre verksamhetsområden: hemsjukvård, där vi varje månad utför cirka 100 000 hemsjukvårdsbesök, samt vår barn-och ungdomsmottagning, till vilken vi välkomnar barn och ungdomar upp till 17 år och en nystartad vårdcentral med digifysisk inriktning.PR Vård hemsjukvård dagtidPR Vård har sedan år 2010 utfört basal hemsjukvård på jourtid och är vårdcentralens förlängda arm.Från juni 2020 startade PR Vård Nordost med hemsjukvård på dagtid genom avtal med en vårdcentral. Nu har vi utökat vårt uppdrag med en andra vårdcentral och vi behöver nu förstärkning. Därför söker vi dig som sjuksköterska/distriktssköterska. Vill du vara en del i vårt team och vara med att utveckla vår hemsjukvård?Då kan jobbet vara perfekt för dig!2021-07-06Ditt arbete som sjuksköterska innebär att planera, utföra och följa upp för våra patienter i hemsjukvården. I arbetet ingår även utbildning/kompetenshöjning för våra undersköterskor.Tjänsten är under dagtid på vardagar. Vi utgår ifrån våra fina, ljusa lokaler i Täby. Tjänsten är en tillsvidareanställning, och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgraden kan diskuteras.För oss är det självklart att ta ansvar för vår verksamhet. Vi har tydliga rutiner, riktlinjer och policys för allt arbete. Vi är även certifierade inom miljö och kvalitet och vi har kollektivavtal,- Legitimerad sjuksköterska- Minst 2 års arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvård- God datavana av både journalsystem samt Officepaketet- B-körkort samt god körvana- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift- Erfarenhet av hemsjukvårdDu är utbildad sjuksköterska eller distriktssköterska och har goda erfarenheter av att jobba med hemsjukvård. Du gillar att utveckla och förbättra. För att trivas i vårt arbetslag bör du vara en person som är flexibel, kommunikativ och positiv. Du är ansvarsfull, har ett stort engagemang och arbetar för en god och patientsäker vård. Du gillar att samarbeta med övriga teamet och bidrar till en god arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.PR Vård erbjuder- Marknadsmässig lönKollektivavtalTjänstepensionFörsäkringarIndividuell introduktionKompetensutvecklingFriskvårdsbidragVi ser fram emot att ta del av din ansökan, bestående av CV och ett personligt brev. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Åström på telefonnummer 08 409 012 50.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-31PR Vård Hemsjukvård AB5849162