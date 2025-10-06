Spännande chefsroll i Dalarna!
En kommun i vackra Dalarna söker just nu en Enhetschef till MEX-avdelningen (Mark och exploatering). I denna roll får du möjlighet att leda ett engagerat team och driva kommunens arbete med mark- och exploateringsärenden framåt - med fokus på hållbar utveckling, samarbete och långsiktig samhällsnytta.
Kvalifikationer:
Minst 8 års erfarenhet av arbete med mark- och exploateringsfrågor.
Minst 2 års chefserfarenhet inom kommunal verksamhet.
Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill bidra till samhällsbyggandet och utveckla en attraktiv kommunmiljö i hjärtat av Dalarna.
Vad du kommer göra:
o Driva samt ansvar för markanvisningsprocess i kommunal verksamhet.
o Driva, upprätta samt granska avtal till köp och försäljning av mark.
o Driva, upprätta samt granska avtal till markupplåtelser av mark.
o Driva, upprätta samt granska genomförandebeskrivning i detaljplaner.
o Identifiera och ta fram förslag på fastighetsbildningsåtgärder alternativt handlagt fastighetsbildningsärenden.
o Beställare/projektledare av genomförande av infrastrukturprojekt/investeringar med delmoment som upphandling, budgetuppföljning och liknande.
Vem är du?
• Goda kunskaper i den lagstiftning som tillämpas inom mark- och exploateringsfrågor såsom jordabalken, fastighetsbildningslagen etc.
• God förståelse för kommunens verksamhet samt styrning, och dess roll samhällsbyggnadsprocessen.
Omfattningen kan variera över tid utifrån dialog mellan beställare och konsult, men för hela perioden uppskattas omfattningen vara 70 - 90%.
Rekrytering i samarbete med RentalCare AB
RentalCare AB ansvarar för rekryteringen av denna spännande tjänst. Rollen är en tillfällig anställning med start 17 november 2025 och pågår till och med 31 oktober 2026.
Vill du veta mer eller har frågor om tjänsten?
Kontakta gärna Mikael, som ansvarar för rekryteringen, för mer information och nästa steg i processen. mikael.froman@rental-care.se
• 46765801727 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: mikael.froman@rental.care.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enhetschef Dalarna". Arbetsgivare RentalCare Sverige AB
(org.nr 559097-7111) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9542997