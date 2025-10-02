Spännande assistentjobb utanför Uppsala
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-10-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Vi söker nu personliga assistenter till kund som bor i Knutby.
Söker du ett meningsfullt heltidsjobb som är utvecklande för dig och betyder något viktigt för mig? Då ska du söka det här jobbet! Jag är en kvinna på 50+. Jag söker nu en kvinnlig personlig assistent över 25 år.
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära mig i mitt dagliga liv. Du behöver ha ett sunt förnuft och en personlig mognad. Du ska uppskatta vardagslivets rutiner och att befinna dig i sociala sammanhang. Detta på grund av att du kommer assistera och stötta mig både i vardagen och på fritiden.
Vi söker dig som:
Jag söker dig som är samarbetsvillig, allmänt glad och trevlig. Det är ett krav att kunna laga mat från grunden och städa ett hem hygieniskt. Intresse för odling, fermentering och kompostering etc. uppskattas.
Du ska vara rökfri, ha en sund livsstil och vara praktiskt lagd. Du ska ha känsla för ordning och reda. En bra fysik och en positiv livssyn är en förutsättning. Du får gärna ha B-körkort och ha vana av att köra automatväxlad bil, men det är inget krav.
På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Om anställningen
Anställningsformen är initialt en timanställning, men kommer sedan att ändras till en visstidsanställning när vi ser att allt fungerar bra.
Löneformen är timlön.
Arbestiderna är måndag - fredag mellan kl. 8.00-16.00, men kan ibland behöva anpassas.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
Anna Månsson Ernlund, Kundansvarig anna.mansson@sarnmark.se Jobbnummer
9537180