Spamedarbetare receptionist
Hotel Dalecarlia AB / Receptionistjobb / Leksand Visa alla receptionistjobb i Leksand
2026-01-19
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel Dalecarlia AB i Leksand
Dalecarlia Hotel & Spa i vackra Tällberg söker en receptionist/bar till spaavdelningen som kan jobba extra vid behov.
Vi söker en ny kollega till vårt härliga spa team som kan täcka upp där den ordinarie personalen inte räcker till samt under tillfälligt ökat behov.
Som spamedarbetare är du delaktig i den dagliga driften på spa med att ta emot bokningar, checka in/ut gäster, packa upp varor, servera mat och dryck, köks- och diskhantering samt lokalstäd.
Några av dina bästa egenskaper är att du är ordningsam, noggrann och älskar att jobba med service. Du är glad och lyhörd, gillar mötet med människor och har stor social kompetens. Du förstår att service och samarbete skapar värde för gästen, ditt team och dig själv. Du samarbetar både väl i grupp och enskilt. Du värdesätter renlighet och noggrannhet och tycker om att jobba i högt tempo.
Meriterande, men inte ett krav, är också om du är utbildad instruktör alternativt har god erfarenhet av att leda tränings- och aktivitetspass.
Du ska ha goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift, god datorvana och lätt för att lära dig nya program. Du bör ha körkort och tillgång till bil. Du måste vara minst 20 år.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Känner du att detta stämmer in på dig är du välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan till: jenny.elings@dalecarlia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jenny.elings@dalecarlia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SPAmedarbetare". Arbetsgivare Hotel Dalecarlia AB
(org.nr 556055-6036), http://www.dalecarlia.se
Tällgårdsgattu 21 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dalecarlia Hotel Kontakt
Spachef
Jenny Elings jenny.elings@dalecarlia.se Jobbnummer
9691740