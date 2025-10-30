Spa terapeut i Linné
2025-10-30
Vi söker en mångsidig Spa-terapeut / Massör till vårt team!
Är du en passionerad och serviceinriktad person som älskar att skapa välbefinnande för andra? Vi söker nu en driven och flexibel spaterapeut/massör som vill bli en del av vårt härliga team!
Som spaterapeut/massör hos oss kommer du att arbeta med en variation av uppgifter inom:
Klassisk massage och avslappningsmassage, Ansiktsbehandlingar och enklare skönhetsbehandlingar - beroende på erfarenhet. Samt Lokalvård och allmän trivsel i våra behandlingsrum och gemensamma ytor.
Vi erbjuder en trivsam och professionell arbetsmiljö där kvalitet, omtanke och kundupplevelse står i centrum.
Vi söker dig som:
Har utbildning och erfarenhet som spaterapeut eller massör
Är noggrann, ansvarsfull och har ett gott öga för service
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och kan hjälpa till med olika arbetsuppgifter vid behov
Vi erbjuder:
En harmonisk arbetsplats med omtänksam atmosfär
Möjlighet att utvecklas inom flera behandlingsområden genom utbildning.
Trygg anställningsform ( Kust nu söker vi deltid men beroende på kunskaper och erfarenhet kan vi erbjuda mer.
Plats: Linnestaden
Tillträde: Enligt överenskommelse
Låter det här som du?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@mandorla.se
så snart som möjligt - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: info@mandorla.se
Detta är ett deltidsjobb.
413 09 GÖTEBORG
Mandorla Wellness & Beauty Kontakt
Dan Bajric dan.mandorla@gmail.com 0739864888
9582415