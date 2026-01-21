Souschefer till Gröna Lund!
Gröna Lund är en hel värld av mat och dryck. Våra restauranger har alla olika inriktning. På våra restauranger möter du familjer, 5-kampare, konsertgäster som alla har det gemensamt att de vill äta och dricka något riktigt gott. Vår uppgift är att bjuda dem på en minst lika härlig upplevelse som den i parken.
Vi söker dig som är en engagerad och effektiv ledare som drivs av en genuin vilja att skapa en positiv arbetsmiljö och bidra till lagets framgångar. Du ska vara social och utåtriktad med en stark passion för att möta människor och ett intresse för mat och dryck. Viktigt att du har förmågan att hålla huvudet kallt i stressiga situationer och snabbt anpassa dig för att leverera under press. Vi söker en lagspelare som ser helheten och alltid strävar efter att bidra med glädje och energi.
Vem är du?
Som Souschef på Gröna Lund erbjuds du ett kul och omväxlande arbete som arbetsledare. Ditt huvudsakliga fokus under året kommer att variera. Vid drift kommer du att vara närvarande på restaurangen och se till att våra gäster får bra service och att din personal trivs. När parken håller stängt kommer ditt arbete vara mer fokuserat på att arbeta förberedande inför öppning av våra restauranger. I arbetet ingår en del administration som t.ex. beställningar, inventering samt tidsrapportering.
Till denna tjänst söker vi dig med stort intresse för mat och dryck som drivs av viljan att ge bästa möjliga service till våra gäster. Du har tidigare arbetat som Souschef eller i liknande ansvarstjänst och tycker om att leda team. Du känner dig bekväm med svenska såväl som engelska i både tal och skrift samt har datorvana. Det är meriterande om du genomgått en restaurangutbildning. Då tempot i våra restauranger många gånger kan vara högt är du flexibel och lösningsfokuserad i ditt sätt att arbeta. Vidare är du ansvarstagande och har ett ekonomiskt tänk i ditt dagliga arbete. Som ledare är du en entusiasmerande förebild och du trivs i en ansvarstagande roll.
Mer om tjänsten
Till denna tjänst söker vi stjärnor. Tjänsterna är båda tidsbegränsade anställningar på heltid. Tjänsternam startar i början på april och sträcker sig till november. Det är av stor vikt att du kan arbeta heltid under större delen av säsongen. Arbetstider varierar beroende på låg- eller högsäsong och är anpassade efter verksamhetens öppettider där schemat varierar mellan arbete på dagtid, kvällar och helger. Då vi även har julbord finns stor möjlighet till förlängning. Lön enligt överenskommelse.
Tjänsten rapporterar till Köksmästare. Sista ansökningsdag är den 15/2. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
