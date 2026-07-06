Souschef till Sundbyholms Slott
Sundbyholms Slott AB / Kockjobb / Eskilstuna Visa alla kockjobb i Eskilstuna
2026-07-06
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Sundbyholms Slott är ett exklusivt hotell beläget vid Mälarens södra strand strax utanför Eskilstuna en dryg timma från Stockholm. Med ett historiskt ursprung från 1600-talet har slottet anpassats till moderna och framtida restaurangkrav. Rofyllt intill slottet ligger hotelldelen med panoramavy över Mälaren. Hotellet har 116 rum fördelat på enkel-, dubbelrum och sviter.
Vi tillhör samarbetsformerna Countryside Hotels, Svenska Möten samt IACC. Vi söker nu en:
Souschef
Vår verksamhet består av konferenser, fester för företag och privatpersoner, a la carte samt bröllop. Vi arbetar i en fantastiskt spännande och rolig miljö.
Läs gärna mer om oss på:www.sundbyholms-slott.se
Du har ditt hjärta i matlagningen och med största engagemang tar du dig an rollen som souschef på slottet. Du är självgående som kock och trygg i ditt ledarskap. Du motiverar och inspirerar gärna andra omkring dig. Som person är du öppen, prestigtlös och positiv.
Erfarenhetsmässigt ser vi att du har din bakgrund från à la carte och/eller konferens samt att du har erfarenhet av arbetsledande positioner. Som souschef är du en viktig del av teamet när det gäller drift, kreativitet och kvalitet. Du är köksmästarens högra hand och ansvarar för verksamheten när han inte är på plats.
Med finess och servicekänsla förbereder och tillagar du måltider med högsta kvalitet för våra konferensgäster, festdeltagare, företagskunder, privatpersoner och bröllopsgäster. Vi har ett fräscht och välutrustad kök, i den mest inspirerande av arbetsmiljöer, och arbetar endast med de bästa råvarorna.
Kontaktperson under kökschefens semester till den 27 juli är:
Eric Johansson, VD, eric@sundbyholms-slott.se
, 070-280 6700. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: eric@sundbyholms-slott.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbyholms Slott AB
(org.nr 556550-6093), http://www.sundbyholms-slott.se
Sundbyholms Slott (visa karta
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635 08 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kökschef (semester till den 27 juli, kontakta VD)
Emil Bruhn (kontakt fr.o.m. den 27 juli) emil@sundbyholms-slott.se 016-428418 Jobbnummer
9993498