Souschef till Sundbyholms Slott
Sundbyholms Slott AB / Kockjobb / Eskilstuna Visa alla kockjobb i Eskilstuna
2026-07-20
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(English text available below)
Sundbyholms Slott är ett exklusivt hotell beläget vid Mälarens södra strand strax utanför Eskilstuna en dryg timma från Stockholm. Med ett historiskt ursprung från 1600-talet har slottet anpassats till moderna och framtida restaurangkrav. Rofyllt intill slottet ligger hotelldelen med panoramavy över Mälaren. Hotellet har 116 rum fördelat på enkel-, dubbelrum och sviter.
Vi tillhör samarbetsformerna Countryside Hotels, Svenska Möten samt IACC. Vi söker nu en:
Souschef
Vår verksamhet består av konferenser, fester för företag och privatpersoner, a la carte samt bröllop. Vi arbetar i en fantastiskt spännande och rolig miljö.
Läs gärna mer om oss på:www.sundbyholms-slott.se
Du har ditt hjärta i matlagningen och med största engagemang tar du dig an rollen som souschef på slottet. Du är självgående som kock och trygg i ditt ledarskap. Du motiverar och inspirerar gärna andra omkring dig. Som person är du öppen, prestigtlös och positiv.
Erfarenhetsmässigt ser vi att du har din bakgrund från à la carte och/eller konferens samt att du har erfarenhet av arbetsledande positioner. Som souschef är du en viktig del av teamet när det gäller drift, kreativitet och kvalitet. Du är köksmästarens högra hand och ansvarar för verksamheten när han inte är på plats.
Med finess och servicekänsla förbereder och tillagar du måltider med högsta kvalitet för våra konferensgäster, festdeltagare, företagskunder, privatpersoner och bröllopsgäster. Vi har ett fräscht och välutrustad kök, i den mest inspirerande av arbetsmiljöer, och arbetar endast med de bästa råvarorna.
Kontaktperson under kökschefens semester till den 27 juli är:
Eric Johansson, VD, eric@sundbyholms-slott.se
, 070-280 6700.
About the job
Sundbyholms Slott is an exclusive hotel located on the southern shore of Lake Mälaren, just outside Eskilstuna and a little over an hour from Stockholm. With historical origins dating back to the 17th century, the castle has been adapted to meet modern and future culinary standards. Situated peacefully next to the castle is the hotel wing, offering panoramic views of Lake Mälaren. The hotel features 116 rooms, including single rooms, double rooms, and suites.
We are proud members of Countryside Hotels, Svenska Möten, and the IACC. We are now looking for a:
Sous Chef
Our business spans conferences, corporate events, private parties, à la carte dining, and weddings. We work in a fantastic, exciting, and vibrant environment.
Please read more about us at:www.sundbyholms-slott.se
Your Profile
You are passionate about cooking and will take on the role of Sous Chef with the utmost commitment. You are an independent chef who is confident in your leadership style. You enjoy motivating and inspiring those around you. As a person, you are open, down-to-earth, and positive.
We expect you to have a background in à la carte and/or high-volume conference catering, along with leadership experience. As a Sous Chef, you will play a key role in the team regarding daily operations, creativity, and quality control. You will be the Head Chef's right-hand person and will run the kitchen operations when they are not on-site.
With finesse and a strong sense of service, you will prepare and cook top-quality meals for our conference guests, event participants, corporate clients, private individuals, and wedding parties. We offer a modern, well-equipped kitchen in a highly inspiring work environment, working exclusively with the finest ingredients.
Contact
During the Head Chef's vacation (until July 27), the contact person is:
Eric Johansson, CEOeric@sundbyholms-slott.se
• 46 70 280 6700 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: eric@sundbyholms-slott.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbyholms Slott AB
(org.nr 556550-6093), http://www.sundbyholms-slott.se
Sundbyholms Slott (visa karta
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635 08 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Eric Johansson (kontakt till den 27 juli) eric@sundbyholms-slott.se 070-2806700 Jobbnummer
10006801