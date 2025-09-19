Souschef till Atrium Bar & Restaurant
Hotel AB Bastionen / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-09-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotel AB Bastionen i Göteborg
Är du vår nya Sous Chef ? Du arbetar direkt under Executive Chef.
Arbetet innebär ;
Leda och fördela arbetet i den dagliga driften i köket
Följa våra inköpsrutiner och leverantörsavtal
Ansvara för viss personalplanering tillsammans med Executive Chef
Coacha och motivera personalen
Kontinuerligt utvärdera kvaliteten på det som produceras samt hålla sig uppdaterad på nya produkter och arbetssätt
Kontrollera och följa upp egenkontrollen enligt HACCP
Vi tror att du;
Har goda kunskaper i gastronomi, näringslära och köksekonomi
Är strukturerad och effektiv.
Har erfarenhet av att organisera,planera och utföra större produktion
Lagar mat med passion och delar med dig av det
Har förmågan att fatta snabba beslut.
Har flerårig dokumenterad erfarenhet av liknande tjänst
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Har erfarenhet av att dokumentera och följa hygienrutiner i enlighet
med livsmedelslagen
I Team Radisson BLU finns kollegor av alla slag. Vi älskar individen och tror att vi lär oss av varandras olikheter och erfarenheter. På vår arbetsplats utlovas många skratt, fartfyllda dagar och fin stämning emellan kollegor. Vill du också gå till arbetet med ett leende på läpparna? Då ser vi fram mot att läsa din ansökan.
Vi erbjuder:
Ett omväxlande arbete i köket inom en internationell hotellkedja.
Friskvård.
Fina personalförmåner.
Tjänsten är 100% och tillsvidare. Arbetstiderna är varierande med dag , kväll och helg .
Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden är slut.
RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL är beläget vid Drottningtorget i centrala Göteborg. Hotellet har 355 hotellrum varav 38 sviter. Standardrummen är bland de största i Göteborg och hotellets berömda Kungasvit mäter hela 160 kvm. Här har många stora celebriteter bott under sina besök i staden. På Radisson Blu Scandinavia finns Hagabadet Spa & Yogastudio, två restauranger, stora ytor för event, butiker samt ett bevakat garage med parkeringsservice och elbilsplatser. Vi har en stor konferensavdelning med 15 mötesrum varav en stor bankettsal med kapacitet för 480 sittande gäster. Ersättning
Fixed Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotel AB Bastionen
(org.nr 556129-2037) Arbetsplats
Radisson Blu Scandinavia Hotel Kontakt
Köksmästare
Michael McGrath michael.mcgrath@radissonblu.com 0317585000 Jobbnummer
9516349