Souschef söks till väletablerad restaurang i centrala Lund

2025-12-08
Vi söker en SOUSCHEF med MINST 4 års dokumenterad erfarenhet som är en team player och som har en stor passion för yrket till en mysig bistro/brasserie med fransk touch & skandinaviska influenser. Du ska vara kreativ, ordningsam, nyfiken, motiverad, positiv, energisk, ärlig och pålitlig.
Arbetet innebär beställning av varor (svenska språket är ett krav), ta emot varor, förberedelse och förädling av råvaror, förslag till och lagning av rätter, efterarbete, överlämning och städning.
Restaurangen håller öppet måndag-tisdag lunch, onsdag-lördag lunch & kväll. Anställning enligt Visitas och HRFs regler & riktlinjer. Värdskap mellan personalen är lika viktigt som det med gästerna. Restaurangen ligger mitt i Lund med buss- & tågförbindelser på 5 minuters avstånd.
Letar du efter en mysig, trygg, ordnad & omväxlande arbetsplats är du välkommen att söka tjänsten.
Saknas kompetensen eller erfarenheten som vi kräver för denna tjänst kommer inte ansökan att besvaras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: paul@gamlafranska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOUSCHEF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundonius Investment & Consulting AB
(org.nr 559380-1797)
Mårtenstorget 1 (visa karta
)
223 51 LUND Arbetsplats
Restaurang & Bar Gamla Franska Kontakt
Paul Antognoli paul@gamlafranska.se 0707308377 Jobbnummer
