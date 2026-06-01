Souschef
Sous Chef
Villa Pauli, Djursholm
Plats: Villa Pauli, Djursholm
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Lön: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-06-01Om företaget
Villa Pauli är en internationell medlemsklubb för hela familjen, belägen vid vattnet i Djursholm – en plats där gastronomi, gemenskap och generationsöverskridande möten står i centrum.
I maj 2026 färdigställs en omfattande expansion om 1 600 kvm. Satsningen omfattar ett nytt bar- och restaurangkoncept, poolområde med takterrass, tennisbana, nya hotellsviter samt Villa Pauli Wellness Club med spa och gym.
Vi strävar efter att leverera matupplevelser i världsklass. Vårt team brinner för högkvalitativa råvaror, kreativitet och exceptionell service.
Nu söker vi en erfaren och driven Sous Chef som vill vara med och leda vårt köksteam samt bidra till den fortsatta utvecklingen av vår gastronomiska verksamhet.
Vår gastronomiska profil är starkt rotad i nordiska råvaror, traditioner och tillvägagångssätt, med inspiration från Medelhavets matkultur och matlagningstekniker från hela världen. God, smakrik mat lagad från grunden står alltid i fokus.
Villa Pauli, som en gång var Anna och Albert Paulis familjehem, är idag en samlingsplats där familjer knyter an över generationer. Oavsett om det är för arbete, avkoppling eller umgänge kombinerar Villa Pauli elegansen i en medlemsklubb med känslan av ett hem.
Villa Pauli är en del av A Family Club.
Faciliteter
Villa Pauli ligger endast 15–20 minuter från centrala Stockholm och erbjuder restaurang och bar, privata salonger, konferensrum samt hotellrum. Med expansionen 2026 stärks positionen ytterligare som en helårsdestination för gastronomi, sport, välmående och socialt liv.
Om rollen
Som Sous Chef är du en del av kökets ledningsgrupp och arbetar nära Köksmästare och övriga Sous Chefer för att säkerställa hög kvalitet, effektiv drift och en inspirerande arbetsmiljö.
Du har ett operativt ledarskap i köket och ansvarar för att leda teamet under service, utveckla arbetssätt och säkerställa att verksamheten håller den höga standard som Villa Pauli eftersträvar.
Verksamheten omfattar frukost, lunch, middag, event, konferenser och privata tillställningar, vilket innebär en varierad och dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.Dina arbetsuppgifter
Operativt leda och fördela arbetet i köket under service
Säkerställa hög kvalitet, presentation och smak på samtliga rätter
Ansvara för daglig planering, produktion och bemanning tillsammans med Köksmästare
Introducera, utbilda och utveckla medarbetare i köket
Säkerställa att rutiner för hygien, egenkontroll och livsmedelssäkerhet följs
Arbeta aktivt med ordning, struktur och effektivitet i köket
Bidra till menyutveckling, konceptutveckling och säsongsanpassning av utbudet
Ansvara för beställningar, lagerhantering och svinnkontroll inom tilldelade områden
Samarbeta med restaurangens övriga avdelningar för att skapa en gästupplevelse i världsklass
Vara en förebild för teamet genom ett närvarande, engagerat och professionellt ledarskap
Arbeta enligt schema dag, kväll och helgKvalifikationer
Flera års erfarenhet som Sous Chef, Senior Kock eller annan ledande roll inom restaurangkök
Erfarenhet från kvalitetsdriven á la carte-verksamhet
Goda kunskaper inom råvaruhantering, matlagning och köksdrift
Erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare
Goda kunskaper i svenska och engelska
Stark känsla för kvalitet, detaljer och struktur
Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare
Positiv attityd, hög arbetsmoral och ett genuint intresse för mat, dryck och ledarskap
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i en av Stockholms mest spännande restaurangsatsningar
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten tillsammans med ledningen
Professionell utveckling och goda karriärmöjligheter
Konkurrenskraftig lön och attraktiva förmåner
En positiv och engagerad arbetsmiljö där din kompetens värdesätts
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag om 5 000 kr per årSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet, ditt ledarskap och varför du är rätt person för rollen som Sous Chef.
Märk ansökan med "Sous Chef – [Ditt namn]" och skicka den till lars.niklasson@villapauli.com
.
Vi ser fram emot att välkomna dig till Villa Pauli och tillsammans skapa matupplevelser i världsklass.
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: lars.niklasson@villapauli.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef [Ditt namn]".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Villa Pauli AB
(org.nr 556968-4151), http://www.afamily.club/
Strandvägen 19 (visa karta
)
182 60 DJURSHOLM
