Sommarvikarierande Logistiker

Sunpine är världens största producent av Råtalldiesel, en avancerad biobränsleråvara som bidrar i omställningen mot fossilfria transporter. Vi söker nu sommarvikarier som vill bli en del av ett företag i tillväxt och som är världsledande inom sitt område.
Om rollen
Som logistiker ingår du i ett team som planerar och administrerar flödet av råvaror och slutprodukter. Du har löpande kontakt med kunder, leverantörer och andra externa parter.
Vad ger rollen dig?
Möjlighet att:
• få praktisk erfarenhet av logistikplanering i industrimiljö,
• arbeta med dagliga flöden och verkliga kund- och leverantörskontakter,
• utveckla dina kunskaper inom struktur, planering och samordning.
Vi söker dig som har en avslutad eller pågående universitets eller YH-utbildning med inriktning mot logistik eller ekonomi. Du behärskar engelska i tal och skrift, har god datorvana och goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av logistikflöden och fakturering är meriterande.
Vill du veta mer?
Anställningen är ett sommarvikariat jun-augusti. Du ska vara 18 år vid start. Önskvärt är att du kan börja med upplärning redan under maj månad.
Placeringsort: Piteå, Haraholmen
Kontakt: Camilla Eknor, Chef Supply Chain - 073-818 62 05
Välkommen in med din ansökan senast den 15 februari 2026.

Sista dag att ansöka är 2026-02-15
