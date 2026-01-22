Sommarvikarierande behandlingspedagog som vill göra skillnad
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Linköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Linköping
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Folåsa tar emot skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingspedagog på SiS Folåsa.
Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingspedagog är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en viktig roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter. Du står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga goda behandlingsrelationer och medverkar till att våra ungdomar och klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor exempelvis behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vi söker personer som kan arbeta dag - kväll och helg samt personer som kan arbeta enbart vaken natt.
Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska också ha:
• Examen eller pågående utbildning från minst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig. Det går att göra undantag från utbildningskravet, men bara om det finns särskilda skäl*. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att du har lång yrkeserfarenhet eller annan relevant kompetens
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS omsorg
• Erfarenhet från klientnära befattningar på Kriminalvården, t.ex. Kriminalvårdare
• Utbildning inom vård-och omsorg
• Erfarenhet av arbete med vår barn och unga med NPF-diagnoser och IF.
Vi vill belöna dig som hjälper oss under sommarperioden, därför får du som arbetar heltid som månadsanställd vikarie mer än fyra veckor en bonus. Läs mer på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
*Undantag kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning under sommaren 2026 (v 26-v33) men om man vill finns goda möjligheter att börja hos oss tidigare under våren som timvikare.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 1 mars 2026. Vi kommer göra löpande urval men alla ansökningar kommer att beaktas.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om du blir kallad till en intervju behöver du visa upp giltit körkort/fotolegitimation samt kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige. Det kan du göra genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/ESS eller ett giltigt arbetstillstånd.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
