Sommarvikarierande B-chaufför
Elis Textil Service AB / Fordonsförarjobb / Luleå Visa alla fordonsförarjobb i Luleå
2026-04-07
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elis Textil Service AB i Luleå
, Umeå
, Kiruna
, Sundsvall
, Ockelbo
eller i hela Sverige
Vill du jobba i ett framgångsrikt, internationellt och marknadsledande företag? Elis är ett av Sveriges 500 största bolag. En av våra framgångsfaktorer är att vi erbjuder våra kunder marknadens bästa och bredaste produktsortiment inom textilservice och leveranslösningar.
Vi driver branschens mest ambitiösa hållbarhetsagenda genom våra högt satta mål för textil, människor och klimat.
Vill du vara med och leverera service i världsklass? Sök jobbet!
Sommarvikarierande serviceminded chaufför med B-körkort till Luleå
Vi söker en B-korts chaufför till vår anläggning i Luleå, där cirka 35 medarbetare arbetar inom produktion, distribution, kundservice och försäljning. Tillsammans levererar vi tvätt-och textillösningar till våra ca 1500 anläggningskunder. Vårt område sträcker sig från Piteå i söder och till Malmfälten i norr.
Vad innebär rollen som serviceman?
Vi levererar hyr- och tvättlösningar för arbetskläder och mattor till kommuner och företag. Tjänsten innebär hämtning och lämning av arbetskläder och mattor hos kund, vilket kräver hög servicegrad och en förmåga att skapa goda kundrelationer då du blir ansiktet utåt för företaget.
Vi söker efter en serviceminded person som alltid sätter kunden i fokus. Då du blir en del av vår service och distributionsteam är det också viktigt att du arbetar för att teamet tillsammans ska nå sina uppsatta mål och gemensamt ta ansvar för leveranssäkerheten till våra kunder. Arbetet är självständigt och ställer därför krav på att du kan ta ansvar och planera din arbetsdag. Hos oss är ingen dag den andra lik och därför behöver du vara flexibel utifrån de utmaningar som dyker upp längs vägen. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är 20 år eller äldre och har B-körkort sedan minst 2 år tillbaka i Sverige
Talar och skriver svenska obehindrat
Har ett glatt humör och mycket god servicekänsla
Har god fysik då arbetet stundtals kan vara tungt
Alltid sätter kunden och teamet i fokus.
Arbetstider
Arbetstiderna är måndag till fredag 07:00-16:00 med viss flexibilitet.
Varför ska du välja Elis?
Vi erbjuder en anställning i ett stabilt och marknadsledande företag, en trevlig arbetsmiljö och fantastiska kollegor. Du kommer få jobba ihop med ett glatt gäng där vi tar hand om varandra och du får nödvändig utbildning och löpande coachning.
Vi lever efter de värderingar som alltid har utgjort Elis ryggrad: Respekt för andra - Att vara en förebild - Integritet - Ansvar.Publiceringsdatum2026-04-07Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Distributionschef Camilla Johansson 076-1298182 eller Distributionssamordnare Daniel Lindh.
Välkommen att mejla ett personligt brev/CV eller ring oss. Camilla.johansson@elis.com
, Daniel.lindh@elis.com
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag löpt ut - så skicka in din ansökan redan idag!
Startdatum 15 Juni så ansök så snart som möjligt
Innan du blir anställd hos oss gör vi en bakgrundskontroll och drogtest.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: camilla.johansson@elis.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elis Textil Service AB
(org.nr 556022-4171), https://se.elis.com/sv
Hantverksvägen 2 C (visa karta
)
954 33 GAMMELSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elis Luleå Kontakt
Distributionssamordnare
Daniel Lindh daniel.lindh@elis.com 070-2344392 Jobbnummer
9840105