Sommarvikarier Undersköterskor/Vårdbiträden till Linneas hemtjänst
Linneas hemtjänst AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-04-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linneas hemtjänst AB i Stockholm
Vill du arbeta i en hemtjänst där värme, tid och kvalitet får ta större plats?
Hos oss på Linneas Hemtjänst bygger vi en mindre och nystartad verksamhet, vi startade upp den 1 december, där du som medarbetare spelar en viktig roll i att skapa trygg omsorg för våra kunder.
Just nu söker vi undersköterskor på timanställning över sommaren med chans till fortsatt anställning till hösten.
Ditt uppdrag
Som undersköterska hos oss arbetar du nära våra kunder i deras vardag och bidrar med:
Personlig omvårdnad
Hjälp med vardagssysslor
Promenader, följe och socialt stöd
Dokumentation enligt rutiner
Trygghet, omtanke och ett professionellt bemötande
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska / vårdbiträde
Har god svenska i tal och skrift
Möter människor med värme och respekt
Är självständig, ansvarstagande och trygg i ditt yrke
Har erfarenhet av hemtjänst (meriterande men inte krav)
Gillar att arbeta i en verksamhet som växer och där du får vara med och påverka
Arbetstid
Timanställning till att börja med
Möjlighet till tillsvidare och heltid när verksamheten växer
Dag, kväll och helg - möjlighet att påverka
Vi erbjuder
En liten, varm och trygg arbetsplats där du är viktig
Kollektivavtal genom Almega Vårdföretagarna/Kommunal
Tydlig introduktion och löpande kompetensutveckling
Närvarande ledning och korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka schema och arbetssätt
En arbetsplats där kvalitet går före stress
Vi tillhandahåller arbetskläder och annat som underlättar ditt arbete
Vi som startat Linneas Hemtjänst är utbildade inom vård och omsorg och har arbetat många år i branschen. Vi har sett vad som fungerar - och vad som saknas. Det är därför vi valt att skapa en mindre, nystartad verksamhet där kvalitet, tid och mänsklighet får ta större plats. Vi ville bygga en hemtjänst som känns på riktigt, där både kunder och personal får det utrymme och den omtanke de förtjänar.
Vi utgår från vårt kontor i Bredäng och är verksamma längs röda linjen i södra Stockholm Bredäng - Vårberg.
Ansökan - inget CV behövs
För att göra det enkelt söker du direkt via vårt formulär längre ner på sidan.
Där svarar du på några korta frågor om din erfarenhet, utbildning och vilka tider du kan arbeta. Du behöver inte ladda upp något CV.
Välkommen att bli en del av vårt team!
Kontaktuppgifter
Linneas hemtjänst
Stora sällskapets väg 28
127 31 Skärholmen
Sanna Jansson (Enhetschef)sanna@linneashemtjanst.se
076 022 49 61
Linnea Fogelberg (Samordnare)linnea@linneashemtjanst.se
076 022 55 37
Observera att vi inte önskar bli kontaktade av rekryterings-, bemannings- eller annonssäljare i samband med denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
https://linneashemtjanst.se
Stora sällskapets väg 28
)
127 31 SKÄRHOLMEN
9862638