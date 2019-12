Sommarvikarier till passverksamheten i Visby, Polismyndigheten S - Polismyndigheten, Polisregion Stockholm - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Stockholm

Polismyndigheten, Polisregion Stockholm / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm2019-12-21Region Stockholm består av Stockholms län och Gotland och har ca 7000 medarbetare. Det finns fyra polisområden inom regionen: Nord, City, Syd samt Gotland. Vidare finns det fyra regionala enheter: Gränspolisenheten, Operativa enheten, Underrättelseenheten och Utredningsenheten samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.Polisområde Gotland söker nu administratörer för sommarvikariat till passverksamheten i Visby.2019-12-21Som administratör i passverksamheten har du en viktig samhällsfunktion där du är Polismyndighetens ansikte utåt och ibland besökarens första kontakt med polisen. Arbetet sker till viss del via telefonsamtal och mail men i huvudsak genom direktkontakt med besökare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga passansökningar och ansökningar om nationellt ID-kort, utlämning av dessa samt hantering av delgivningar. Du handlägger ärenden i enlighet med gällande lagar och förordningar såsom Passlagen, Passförordningen, Förordningen om nationellt id-kort samt Förvaltningslagen. Vidare kan du komma att behöva vara behjälplig med arbetsuppgifter kopplade till vår receptionsverksamhet såsom anmälningsupptagning, hantering av hittegods med mera.KRAVErfarenhet där du bemött externa aktörer i kundmottagning, via kundsupport eller liknande.Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt förmåga att uttrycka dig väl på engelska.Dagligen använder flera datorprogram/system som främsta arbetsverktyg.MERITERANDEErfarenhet av systemet RES.Erfarenhet av arbete inom svenskt rättsväsende.Ytterligare arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.Eftergymnasial utbildning inom beteendevetenskap eller kriminologi.PERSONLIGA EGENSKAPERArbetsuppgifterna ställer krav på din kommunikationsförmåga och att du kan bemöta andra på ett lyhört sätt. Som person är du flexibel och tålmodig. Periodvis kan arbetet innebära ett högre inflöde av besökare under vissa perioder men också under en dag vilket kräver att du kan tempoväxla, bibehålla ett gott bemötande och vara fortsatt noggrann. Du trivs med samarbete samtidigt som du har en förmåga att vara självgående.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.För att underlätta urvalsarbetet använder vi oss av en enkät i denna rekryteringsprocess, var därför mycket noggrann när du fyller i den tack! Alla lämnade uppgifter ska kunna styrkas med intyg eller liknande.ÖVRIGTFunktion: Handläggare Pass.Anställningsform: Timanställning under utbildningstiden och därefter allmän visstidsanställning under sommaren (ca 200601-200831).Omfattning: Heltid.Arbetsort: Visby.Tillträde: Enligt överenskommelse.Utbildning: Anställningen påbörjas med en utbildning på två veckor. Utbildningen pågår under betald arbetstid och består av två delar. Den första delen innefattar teori och den andra delen praktik med handledning. Utbildningen avslutas med ett prov. Teoriutbildningen hålls i Stockholm under vecka 15 och praktikdelen sker efter överenskommelse med gruppchef.**Observera en veckas ansökningstid.***Som ett led i urvalsarbetet använder vi arbetspsykologiska test. Uppfyller du de kvalifikationer vi eftersöker skickas en länk till din mailadress där du tar dig vidare till det första testet. Om du går vidare efter detta skickas ytterligare en länk till din mailadress där du tar dig vidare till det andra testet. Testen måste genomföras inom fem dagar från det att du fått den första länken för att du ska vara fortsatt aktuell i processen. Är du en av dem som går vidare därefter blir du via mail kallad till en obligatorisk informationsträff som hålls 14, 15 och/eller 16 januari kl. 18-19:30. Utöver att få information om rollen ska du under träffen genomföra en enklare kunskapskontroll i svenska. Nästa steg i processen är en gruppintervju som du i sådana fall blir kallad till via mail. Vid intervjutillfället genomförs också en kortare individuell intervju. Intervjuerna hålls under kontorstid vecka 6 och/eller 7. Om du är bosatt på Gotland blir du inbjuden till en enskild intervju i Visby.Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning Har du frågor om befattningen, processen, skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att ta kontakt med ansvarig HR-konsult på andrea.guth@polisen.se Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Har du frågor om befattningen, processen, skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att ta kontakt med ansvarig HR-konsult på andrea.guth@polisen.se Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varmt välkommen med din ansökan! Sommarjobb / Säsongsanställning, tillträde: .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2019-12-27Polismyndigheten, Polisregion Stockholm5017149