Sommarvikarier till ISS Varberg och Falkenberg - ISS Facility Services AB - Städarjobb i Varberg

ISS Facility Services AB / Städarjobb / Varberg2021-04-12Var 660:e person som går till arbetet i Sverige är en ISS-medarbetare och det är vi stolta över. Vi är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag samt har över 450 000 medarbetare världen över. Det är våra medarbetare som är kärnan i vår verksamhet och förutsättningen för att kunna leva upp till vårt syfte, Connecting people and places to make the world work better. På ISS Facility Services skapar vi platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. Vill du också bli en del i vår globala organisation där ditt jobb verkligen gör skillnad?Till vår verksamhet i Varberg och Falkenberg söker ISS positiva och engagerade servicemedarbetare.2021-04-12Som servicemedarbetare arbetar du med städning av kundens lokaler. Även andra servicetjänster som exempelvis konferensservice, skötsel av kaffemaskiner och blommor kan ingå.Din profil:Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå, god överblick över ditt städområde och kunna komma med förslag till förbättringar hos kunden. Det är viktigt att du har en lyhördhet för kundens behov och en känsla för merförsäljning. Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare och du ska även ha förmåga att samarbeta då arbetet kan vara både enskilt och i grupp.Vi ser gärna att du har erfarenhet från serviceyrken eller branscherfarenhet. Det är viktigt att du behärskar svenska språket. B-körkort är meriterande.Övrigt:Vi söker flera servicemedarbetare. Tjänsten är ett sommarvikariat/semestervikariat som kan förläggas både under sommarperiod men även utanför sommarperiod. Placeringsorter är Varberg och Falkenberg. Tillträde sker enligt överenskommelse.Har du frågor om tjänsten?Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta Ulrika Bengtsson , telefonnummer 0734-36 52 39Obs! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-12Iss Facility Services AB5685023