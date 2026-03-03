Sommarvikarier till Humana Sjöstadsgården
Humana AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett engagerat team som varje dag strävar efter att ge våra äldre en trygg och meningsfull tillvaro? Då kan du vara den vi söker!
Just nu söker vi passionerade och ansvarsfulla timanställda sommarvikarier till Humana Sjöstadsgården i Hammarby sjöstad som vill vara med och förverkliga vår vision - "Alla har rätt till ett bra liv".Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Hos oss på Humana kommer du att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje persons individuella önskemål och behov står i fokus. Du kommer att bidra till en vardag som präglas av god omsorg. Du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för våra boende. Hos oss på Humana Sjöstadsgården får du chansen att arbeta i en engagerad och glädjefylld arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.
Arbetstid: Schema med varierande arbetstider (dag, kväll, helg och natt) under juni-augusti.
Tjänstgöringsgrad: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vad får du?
Möjligheten att dagligen ge god vård och omsorg till de äldre, samt skapa en meningsfull och trygg tillvaro för varje individ
En chans att utveckla din kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg
En möjlighet att vara en del av ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemangDina arbetsuppgifter
Som undersköterska på Humana Sjöstadsgården har du ett varierande och meningsfullt arbete med fokus på att ge våra boende en trygg och individanpassad vård och omsorg. Du arbetar nära de boende och stöttar dem i deras dagliga liv genom personlig omvårdnad, serviceinsatser och socialt stöd utifrån individuella behov och genomförandeplaner.
Du ansvarar för läkemedelshantering enligt delegering, dokumenterar löpande i verksamhetssystemet och hanterar eventuella avvikelser enligt gällande rutiner. Tillsammans med dina kollegor planerar och fördelar ni det dagliga arbetet samt samarbetar med HSL-personal såsom sjuksköterska (SSK), rehabpersonal och joursjuksköterska för att säkerställa en god och säker vård.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planering och utförande av dagliga uppgifter tillsammans med dina kollegor.
Erhålla delegering av läkemedel från SSK
Genomföra roliga aktiviteter
Hantera dokument och avvikelser
Vem är du?
Vi söker dig som är en lagspelare - en person som är ansvarstagande och som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har en förmåga att se helheten och du är inte rädd för att ta initiativ. Du är van vid dokumentation och arbetar med kvalitet som ledord. Erfarenhet av personcentrerat arbete är meriterande och vi tror att det är viktigt att du är en relationsbyggare med god samarbetsförmåga och ett positivt synsätt.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska eller har motsvarande arbetserfarenhet
Besitter goda kunskaper i Svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg eller hemtjänst
Erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom
Erfarenhet av verksamhet som drivs i privat regi
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Gruppledare Majida Benali majida.benali@humana.se
Gruppledare Sabina Kerimova sabina.kerimova@humana.se
VC Anette Glennstål Anette.glennstaal@humana.se
Bitr VC Therese Langen Therese.langen@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7290470-1869852". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9772934