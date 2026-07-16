Sommarvikarier till hemtjänst, Bemanningscenter
Huddinge kommun, Bemanningscenter / Undersköterskejobb / Huddinge Visa alla undersköterskejobb i Huddinge
2026-07-16
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
30 plats(er).
Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommunsvikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.
Vi söker just nu sommarvikarier till hemtjänsten. Våra hemtjänster är spridda över hela Huddinge, med kontor i centrala Huddinge, Flemingsberg, Vårby, Stuvsta, Trångsund och Skogås. Vi söker även personal till Nattpatrullen och Larmgruppen som svarar på trygghetslarm inom Huddinge kommun. Vi har även två dagverksamheter för dementa i Stuvsta och Trångsund. Här fylls dagarna bland annat med sång, musik, gemensam matlagning och promenader. För att veta vilken eller vilka verksamheter du är intresserad av att arbeta i, kommer du att svara på frågor i din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Som anställd i Huddinge kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete som påverkar andra människors vardag.
Arbetsuppgifterna innefattar att tillgodose våra brukares individuella behov av vård och omsorg i hemmet. Du behandlar brukare med respekt med fokus på att få dem att känna sig trygga och delaktiga i sin vård. Det är viktigt att du känner dig bekväm med att stötta brukarna i alla deras behov inklusive personlig hygien, städning och inköp.Profil
För att vara aktuell för arbete behöver du kunna vara tillgänglig omgående och kunna arbeta minst tre dagar i veckan som timvikarie. Du behöver kunna arbeta mer under sommaren och det är meriterande om du är tillgänglig för vikariat med schema under minst 4 sammanhängande veckor. Vi har verksamheter som är öppna alla årets dagar. Därför behöver du kunna arbeta varierande arbetstider som kan förekomma dag och kväll, både vardagar och helger. Eftersom du arbetar på olika tider på dygnet ställs särskilt höga krav på flexibilitet.
Du som söker tjänsten ska ha erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg. Särskilt meriterande om du är utbildad undersköterska och innehar undersköterska titeln från socialstyrelsen samt erfarenhet inom hemtjänst. Meriterande är om du har B-körkort och kan cykla.
Arbetet ställer höga krav på initiativförmåga, samarbetsförmåga, och problemlösning. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och omvårdnad. Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt som präglas av god människosyn och gott bemötande. Du behöver ha förståelse för andra människors behov och känslor i omsorgsuppgifterna med våra boende, samt även i arbetsgruppen.
Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
God datavana krävs då dokumentationen görs på dator.
Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten direkt då vi tillsätter löpande.
Som ett första steg i rekryteringsprocessen kommer du att få chatta med vår AI-assistent Hubert under en digital intervju. Om du går vidare efter Hubert-intervjun så bjuds du in till ett personligt möte med en av våra rekryterare.
Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister så ansök gärna om det i samband med att du söker tjänsten. Utdraget heter "Arbeta med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning". Du kan välja att få utdraget skickat till din digitala brevlåda. Utdraget beställer du via Polisens hemsida:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
(https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/)
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336672". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Kommunalvägen 1-5 (visa karta
)
141 47 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Huddinge kommun, Bemanningscenter Kontakt
Bemanningsassistent
Terttu Kinnari bemanningscenter.rekryteringen@huddinge.se Jobbnummer
10004223