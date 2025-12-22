Sommarvikarier till Funktionsstödsomsorgen
2025-12-22
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad varje dag? Då kan du vara den vi söker!
Inom Funktionsstödsomsorgen i Nyköpings kommun stöttar vi människor med olika funktionsnedsättningar att leva självständiga, trygga och meningsfulla liv. Våra verksamheter präglas av engagemang, respekt och samarbete, och oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är ny i yrkeslivet är du varmt välkommen till oss.
Vi söker timvikarier till tre olika områden inom funktionsstödsomsorgen:
Personlig assistans
Personlig assistans innebär att ge stöd till personer med omfattande funktionsnedsättning i deras vardag, så att de kan leva ett självständigt och aktivt liv. Arbetet sker i brukarens hem och utgår helt från den enskildes behov.
Socialpsykiatriboenden och boendestöd (SoL)
Inom socialpsykiatrin arbetar vi med personer som har psykisk funktionsnedsättning. Boendestöd ges i hemmet och innebär att stötta i vardagliga aktiviteter och struktur. På boenden ger vi ett mer omfattande stöd i en trygg och anpassad miljö.
Grupp- och servicebostäder (LSS)
Grupp- och servicebostäder är hem för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Vi arbetar med att ge individuellt anpassat stöd i det dagliga livet, för att främja självständighet, delaktighet och god livskvalitet.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som timvikarie arbetar du med att ge stöd, omsorg och service utifrån brukarens behov, beslut och genomförandeplaner. Dina arbetsuppgifter kan innefatta:
• Personlig omvårdnad och praktiskt stöd i
vardagen (t.ex. hygien, mat, aktiviteter)
• Stöd i att skapa struktur och trygghet, t.ex. genom
samtal, planering och vardagsrutiner
• Medverkan vid fritidsaktiviteter och social
samvaro
• Hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering
från legitimerad personal
• Dokumentation enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
Arbetet sker i brukarens hem eller på boende och kräver flexibilitet, lyhördhet och självständighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och vill arbeta med att stödja andra till ett mer självständigt och meningsfullt liv.
För att arbeta hos oss behöver du:
• Vara minst 18 år
• Ha god svenska i tal och skrift
• Ha grundläggande digital kompetens
Vara empatisk, ansvarstagande och ha god samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
