Sommarvikarier till Bergshamra Ulriksdal VC
2026-02-27
Är du undersköterska, sjuksköterska eller sjuksköterskestuderande efter termin fyra och söker ett varierande och roligt arbete till sommaren?
Sök till oss!
Hos oss kommer du att få arbeta i hemsjukvården och träffa våra patienter i deras egen hemmiljö.
Även mottagningsarbete kan förekomma. Det är ett roligt och varierande uppdrag som kan ge dig en ny erfarenhet av sjukvården.
Arbetet är självständigt men vi arbetar i team och du har alltid möjlighet att få stöd av erfarna distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor samt våra läkare.
I arbetsuppgifterna ingår bl. a. provtagning, såromläggningar och administrering av läkemedel enligt delegering.
Vårdcentralen har öppet helgfri vardag mellan kl. 07.30-17.00. Publiceringsdatum2026-02-27
På bekvämt avstånd från centrala Stockholm ligger Bergshamra Ulriksdal vårdcentral. Du tar dig enkelt hit med tunnelbanans röda linje eller med buss, bil och cykel. Bergshamra är ett gemytligt område nära vatten och natur och på torget i Bergshamra centrum finns restauranger, mataffär, bibliotek, gym och bageri. Vi har en god stämning på vårdcentralen och värdesätter teamarbete.
Vårdcentralen har distrikts- och sjuksköterskemottagning, hemsjukvård, diabetesmottagning samt ett närlaboratorium. Läkarmottagningen finns för planerade och oplanerade besök varje dag. Våra psykologer erbjuder både individuell och gruppbehandling.
Vi har cirka 7 500 listade patienter och ungefär 20 medarbetare.
Anställningsform
Sommarvikariat, heltid. Vi börjar kl. 7.30 och slutar ca 15.00-15.30.
En dag per vecka innebär arbete till 16.30.
Timanställning.
Tillträde efter överenskommelse. Kvalifikationer
Krav: Utbildad undersköterska eller minst 4 avklarade terminer på sjuksköteprogrammet för dig som är sjuksköterskestudent.
Körkort och körvana.
Svenskkunskaper motsvarande C1 är ett krav inom Stockholm läns landsting.
Meriterande: Erfarenhet av primärvård och/eller basal hemsjukvård.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är positiv och som tycker om att arbeta i team men samtidigt kan arbeta självständigt.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
