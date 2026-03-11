Sommarvikarier till Amra
2026-03-11
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Hörby
, Lund
, Malmö
, Alvesta
Amra är består av två delar, ett HVB för tonåringar i åldrarna 15 - 19 år, samt en verksamhet som bedriver stödboende för ungdomar i åldern 16-20 år som bor i egna lägenheter där de kan utveckla självständighet i vardagen med stöd från våra ungdomshandledare.
Amra är en del av VoB Syd som drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är Kommunalförbundet VoB Kronoberg och Skånes Kommuner. VoB är känt för kundfokus, kvalitetstänkande och förståelse för socialtjänstens situation. Med utgångspunkt från beprövade och kunskapsbaserade metoder bidrar våra verksamheter till förändring som gör skillnad i klienternas liv.
Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås.
Inom VoB:s verksamheter är arbetstiden rökfri och du behöver ha B-körkort.
Inför en ev. anställning inhämtar arbetsgivaren utdrag från misstanke- och belastningsregistret.
Kollektivavtal: AB/HÖK, vård och omsorg
Du som vill arbeta hos oss i sommar, ange om du önskar arbeta vaken natt eller dagtid/kväll (schema).
Välkommen med din ansökan!
Vill du arbeta med ungdomar och bidra till en trygg och meningsfull vardag för dem i sommar? Vi söker sommarvikarier till Amra HVB och stödboende i Kristianstad.
Som sommarvikarie ersätter du ordinarie personal under semesterperioden och blir en del av arbetslaget under sommaren. Arbetet kan innebära att du har kontaktmannaskap för en eller flera ungdomar, vilket innebär att du håller i samtal samt planerar och följer upp insatser tillsammans med den unge.
I HVB-verksamheten arbetar vi med ungdomar placerade av socialtjänsten enligt SoL eller LVU. Arbetet är miljöterapeutiskt och innebär en hög närvaro i vardagen. Du ingår i ett arbetslag som stöttar, vägleder och motiverar till förändring. Arbetet består av både planerade samtal och stöd i vardagliga situationer. Praktiska sysslor som matlagning och städning ingår också i arbetet.
I stödboendet bor ungdomarna i egna lägenheter och får stöd i att utveckla ett mer självständigt liv. Arbetet innebär mycket kontakt i deras hemmiljö och fokus ligger på vardagsstruktur, ansvarstagande och praktiskt stöd i det dagliga livet. Arbetet sker till stor del självständigt ute i lägenheterna, vilket ställer höga krav på ansvarstagande, eget driv och förmåga att fatta egna beslut i arbetet.
Både HVB och stödboendet utgår från samma adress och arbetsgrupperna samarbetar nära varandra i det dagliga arbetet. Insatserna dokumenteras i journalsystemet Journal Digital.
Vi söker dig som är trygg, stabil och har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har ett genuint engagemang för arbetet.
Du kan ha en utbildning som socionom, beteendevetare, behandlingspedagog, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning. Det är också möjligt att söka tjänsten om du är under utbildning inom ett relevant område.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av arbete med ungdomar eller inom HVB är meriterande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311256". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare V o B Syd AB
(org.nr 556650-4204) Arbetsplats
VoB Syd AB, Amra Kontakt
Enhetschef
Hanna Karlsson hanna.karlsson@vob.se 076-567 71 60 Jobbnummer
9790570