Sommarvikarier till Alströmmerhemmet, Kungsholmen
2026-01-30
Vi söker dig som vill ha ett sommarjobb där du skapar trygghet och bidrar till att våra äldre stockholmare på Kungsholmen har en meningsfull och fungerande vardag och sommar.
Välkommen till oss
Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende har inriktning somatik och demens.
Arbetsplatsen är centralt belägen vid Fridhemsplan på Kungsholmen, med närhet till tunnelbana och buss.
Vi är en engagerad personalgrupp som består av sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist, aktivitetsansvariga och administrativ personal.
Som undersköterska/vårdbiträde har du schemalagd arbetstid dag, kväll och helg (arbetstider mellan kl 7-21.00 beroende på pass). Vi söker även nattpersonal (arbetstider kl 20:50-07:05). Vi vill helst att du ska kunna jobba minst 4 veckor sammanhängande under perioden juni-augusti.
Läs mer här om hur det är att jobba i Stockholms stads äldreomsorg.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett roligt och meningsfullt sommarjobb mellan juni - augusti. Sommarjobbet är en möjlighet att bredda dina kunskaper och bidra till din personliga yrkesutveckling.
För att du ska känna dig trygg och säker i ditt jobb genomgår du två dagars introduktionsprogram med både teoretiska och praktiska moment. Delar av introduktionen är utbildning i att hantera läkemedel inför delegering, olika tekniker vid förflyttning av vårdtagare, att dokumentera dina arbetsinsatser och att lära dig om basala hygienrutiner. Vi kommer även att gå igenom områden såsom kognition och nutrition, för att du ska få en förståelse för de äldres behov och välmående.
Din roll
Som undersköterska/vårdbiträde har du en viktig uppgift att göra människors vardag enklare, bättre och roligare. Du ger god omvårdnad och social omsorg till de äldre i det dagliga livet. Det innebär bland annat att du hjälper till med mediciner, matlagning, inköp, städning, tvätt och personlig omvårdnad så som dusch och toalettbesök. Du främjar också den funktionella förmågan hos den äldre och bidrar till en social och aktiv tillvaro. Förutom praktiska och sociala arbetsuppgifter har du kontakt med anhöriga, medverkar vid vårdplanering och skriver ner händelser i vårt dokumentationssystem Parasol.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som uppfyller något av nedan krav:
gymnasie - eller yrkesutbildning inom vård- och omsorg (examen eller pågående)
pågående studier på sjuksköterske- eller läkarprogrammet
annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har också:
kunskaper inom vård - och omsorgsarbete
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
dator-, mobil-, och systemvana då dokumentation och rapportering är en del av arbetet
fyllt minst 18 år.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen
erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg
Vi kommer att lägga stor vikt vid följande personliga förmågor:
Stabil: Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad.
Serviceinriktad: Du är serviceinriktad och lyhörd för vårdtagarens behov.
Samarbetsförmåga: Du har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra.
Empatisk: Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket.
Flexibilitet: Du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och ändrade prioriteringar.
Om rekryteringsprocessen
Du ansöker genom att bifoga ditt CV samt svara på frågor i rekryteringssystemet.
Bifoga dina relevanta utbildnings- och arbetsintyg när du registrerar din ansökan.
Vi går löpande igenom ansökningar och återkopplar till dig via mejl och sms.
Håll även utkik i skräpkorgen (mejl kan ibland hamna där) och återkoppla så snart du kan.
Om du blir kallad på intervju så kommer den ske digitalt via zoom.
Förbered två referenser, varav minst en lönesättande chef.
Om du går vidare efter intervju och referenstagning blir du inbokad på möte hos verksamheten.
Överenskommelse om arbetsperiod, introduktion och lön görs med ansvarig chef i verksamheten.
Vid erbjudande om anställning krävs utdrag ur belastningsregistret. Här kan du beställa utdraget https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För att bli anställd som undersköterska krävs intyg på skyddad yrkestitel. Om intyg saknas blir du anställd som vårdbiträde.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård - och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Förvaltningen tillämpar heltid som norm och du kommer att vara anställd inom Kungsholmens äldreomsorg. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/420". Omfattning
