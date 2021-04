Sommarvikarier till äldreboendet Bällstahof - Sundbybergs kommun - Apotekarjobb i Sundbyberg

Sundbybergs kommun / Apotekarjobb / Sundbyberg2021-04-15Här på nya äldreboendet Bällstahof har vi öppnat flera flyglar för personer med demenssjukdomar. Bällstahof har 55 lägenheter fördelade på sju flyglar på tre våningsplan. Varje flygel har 7-8 lägenheter. På plan två finns även sju lägenheter för finsktalande personer. På plan 1 finns en en stor och inbjudande terrass för utevistelse och aktiviteter. Bällstahof ligger i centrala Sundbyberg, nära till både kommunikationer, affärer och restauranger.Som vikarierande omvårdnadspersonal under sommaren kommer du att tillhandahålla stöd, omsorg och vård till våra boende utifrån deras behov. Det innebär att du ansvarar för att de ska känna sig trygga. Du ska värna om deras integritet och arbeta för deras välbefinnande.Dina arbetsuppgifter innebär att ha de boendes bästa i fokus och arbeta utifrån vårt motto är: "Mänskliga möten - vi bryr oss!" Du är en viktig del i vårt tvärprofessionella teamarbete.Vi vill att du är utbildad undersköterska eller studerade inom hälso- och sjukvård med erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom och/eller somatiska sjukdomar. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift. Kan du finska är det meriterande.Viktigt är att du har ett genuint intresse och engagemang för äldre människor i behov av omvårdnad. Du ska kunna arbeta självständigt men också trivas med att samarbeta med andra i team. Andra egenskaper vi värdesätter högt är personlig mognad, flexibilitet samt professionellt bemötande.Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar som vikarie under sommaren när ordinarie personal har semester. Tjänstgöring dagar och kvällar eller nätter. Ansök senast den 2 maj, 2019. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.Välkommen på Öppet husVälkommen till Öppet hus den 3 och 4 april. Då kan du få veta mer om vad arbetet innebär och få träffa några av oss som arbetar inom äldreomsorgen. Under öppet hus gör vi korta intervjuer. Du kan även lämna ditt cv och din ansökan direkt till oss.Tid och plats:3 april klockan 16-18, Landsvägen 60 (Träffpunkten Allén)4 april klockan 16-18, Lötsjövägen 6 (Träffpunkten Hallonbergen)Välkommen med din ansökan!Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-15Timlön/månadslön.Sista dag att ansöka är 2021-05-15Sundbybergs kommun5692867