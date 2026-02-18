Sommarvikarier sökes till Attendo hemtjänst Värmdö
2026-02-18
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Hemtjänst Värmdö erbjuder personcentrerad omsorg till våra kunder. Vi arbetar med utgångspunkt från individens behov och önskemål för att säkerställa att våra kunder får ett tryggt och självständigt liv i sitt eget hem.
Beskrivning av tjänsten
Som vårdbiträde inom hemtjänsten arbetar du nära våra kunder och hjälper dem i deras vardag. Dina huvudsakliga uppgifter består av omvårdnad, stöd med dagliga rutiner, enklare hushållsarbeten och förflyttningar. Du kommer att möta våra kunder i deras hemmamiljö där de har behov av olika insatser.
Är du en ansvarsfull person som är flexibel och vill lära sig nya saker? Brinner du för att ge omsorg av högsta kvalitet, arbeta med människor och har teamkänsla? Då är du rätt person för oss!
Sommarvikariat med möjlighet till förlängd provanställning
Arbetstider: Dag 7.15-16 eller kväll 16-22 samt helger
Tillträdesdatum omgående eller enligt överenskommelse
Flera dagar introduktion tillsammans med handledare samt utbildningsdag inne på kontoret
Kvalifikationer
God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
Kunna cykla är ett krav
B-körkort är meriterande
Det här kan vi erbjuda dig
Stort utbud av arbetsplatser & yrkesroller
Utbildningar
Utvecklingsmöjligheter
Karriärvägar
Personalförmåner
Trygga anställningsvillkor
Digitala arbetsverktyg
Ambitiöst & strukturerat kvalitetsarbete
Platt organisation med korta beslutsvägar
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta,
Erina By Biträdande verksamhetschef erina.by@attendo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
