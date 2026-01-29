Sommarvikarier på Klara HVB
2026-01-29
På Klara HVB tar vi emot barn och unga i åldern 9 - 15 år vilka är i behov av stöd och behandling i heldygnsvård. De placerade barnen och ungdomarna har särskilt omfattande social beteendeproblematik som visar sig genom att den unge har svårigheter att reglera känslor, oro/ångest samt har svårigheter med att skapa relationer och samspela med andra. Det är inte ovanligt att den unge har en neuropsykiatrisk diagnos samt en historik av bristande skolgång och svårigheter i sociala sammanhang. Även inslag av kriminalitet och riskbruk kan finnas.
Klara är en del av VoB Syd som drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är Kommunalförbundet VoB Kronoberg och Skånes Kommuner. VoB är känt för kundfokus, kvalitetstänkande och förståelse för socialtjänstens situation. Med utgångspunkt från beprövade och kunskapsbaserade metoder bidrar våra verksamheter till förändring som gör skillnad i klienternas liv.
Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås.
Inom VoB:s verksamheter är arbetstiden rökfri och du behöver ha B-körkort.
Inför en ev. anställning inhämtar arbetsgivaren utdrag från misstanke- och belastningsregistret.
Kollektivavtal: AB/HÖK, vård och omsorg
Vi på Klara eftersöker personer som vill jobba hos oss i sommar och bidra till att våra barn och unga får den omsorg och stöd om de behöver.
Vi söker vikarier både för nattjänstgöring samt för dagtid med inslag av kvälls- och helgarbete.
Att arbeta på natten innebär att ansvara för det miljöterapeutiska arbetet under kvälls- och nattetid. Genom fungerande rutiner, skapar du en lugn och trygg miljö för klienterna. Du finns till hands och ger stöd och omvårdnad som kan finnas i stunden.
Vid behov genomför du stödsamtal på natten och delar ut medicin utifrån egenvård.
Som behandlare (sommarvikarie) på dagen, är du aktiv och delaktig i det miljöterapeutiska arbetet med klienterna. Du arbetar behandlande både i vardagen och vid planerade insatser och genomför strukturerade samtal. Dagliga journalanteckningar genomförs liksom övrig dokumentation som genomförandeplaner, måluppfyllelse mm
Utöver ovan utförs praktiska sysslor i verksamheten såsom städning, matlagning och liknande i ett miljöterapeutiskt syfte.
Du som söker sommarjobb hos oss är trygg, stabil och arbetar bra med andra människor samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt. Du kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi förväntar oss att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.Du relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt och du tar också ansvar för att hantera och hitta lösningar på situationer som kan uppstå.
Du som söker sommarjobb hos oss kan ha en utbildning som beteendevetare, socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller annan likvärdig utbildning. Alternativt har du pågående studier inom ovan nämnda utbildningar. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
