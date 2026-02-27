Sommarvikarie Vaktmästare
2026-02-27
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
, Kalmar
, Nybro
, Mörbylånga
, Emmaboda
Vill du ha ett aktivt sommarjobb där du gör verklig skillnad - varje dag? Hos oss är du inte "bara sommarvikarie". Du är med och får en hel industri att fungera. Gillar du att ta ansvar, lösa problem och jobba praktiskt? Då ska du läsa vidare.
Inom Södra Cell utvecklar vi framtidens material baserat på skogen som förnybar råvara. Bakom varje ton massa som produceras ligger ett starkt lagarbete - där allt måste fungera, från produktion till service och arbetsmiljö.
Södra Cell Mönsterås är en av Europas mest moderna industrianläggningar. Här arbetar cirka 400 personer tillsammans för att skapa en säker, effektiv och hållbar produktion - året runt. Och för att det ska fungera behövs ordning, struktur och människor som ser vad som behöver göras.
I sommar kan du bli en av dem.
Det här får du jobba med på Södra
Som sommarvikarie inom vaktmästeri har du en viktig roll i vardagen. Du ser till att miljön runt omkring oss fungerar och är trivsam, säker och välskött.
Arbetet är varierat och kan bland annat innebära:
Intern posthantering
Tömning av mindre kärl
Skötsel av grönytor och yttre miljö
Mindre servicejobb och enklare reparationer
Lättare målningsarbete
Det är ett jobb där du rör på dig, planerar tillsammans med teamet och löser saker längs vägen. Ingen dag är exakt den andra lik - och det är just det som gör det kul.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har gymnasieutbildning
Behärskar svenska och engelska
Har god datorvana
Har B-körkort
Men viktigast av allt - vi söker rätt inställning.
Du är lösningsfokuserad, ansvarstagande och gillar att få saker gjorda. Du kan jobba självständigt när det behövs, men trivs också med att vara en del av ett team.
Säkerhet är A och O hos oss, och i den här rollen krävs ett högt säkerhetstänk. Du behöver vara noggrann, följa rutiner och bidra till att skapa en trygg arbetsmiljö för alla.
Allmänt
Tjänsten är ett sommarvikariat under perioden juni-augusti, omfattning enligt överenskommelse. Du måste ha fyllt 18 år senast anställningsdagen.
Placeringsort är Mönsterås.
Vill du få en inblick i hur det är att jobba hos oss? Följ oss gärna på Instagram@sodraimonsteras.
Hoppas vi ses i sommar - kanske är det här starten på din framtid inom processindustrin?
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen?
Mejla ansvarig rekryterare kristina.tingdahl@sodra.com
.
Facklig företrädare: Pappers - Mattias Dunberg, mattias.dunberg@sodra.com
Välkommen med din ansökan via länken nedan senast 31 mars.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tar inte emot ansökningar via brev eller e-post på grund av GDPR.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
