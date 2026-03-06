Sommarvikarie Undersköterska till hemsjukvård/ mottagning Hässelby VC
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, sjuksköterskestuderande som har läst lägst termin 4 eller läkarstuderande lägst termin 5 och vill arbeta hos oss i sommar.
Vårdcentralen ligger centralt på Hässelby Torg, nära tunnelbanan.
Hässelby vårdcentral har ca 17 500 listade patienter varav drygt 280 inskrivna i hemsjukvård. Hos oss arbetar du i en mångkulturell miljö där vi värdesätter och strävar efter goda möten, bra struktur och ett trevligt arbetsklimat. Du kan läsa mer om oss på Hässelby vårdcentral (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga undersköterskeuppgifter i hemsjukvård och/eller vårdcentral såsom blodtrycksmätning, EKG, såromläggning, benlindning, kateterskötsel/byte av KAD, venprovtagning och/eller kapillärprovtagning, insulin- och medicingivning.
Ett omväxlande arbete med möjlighet att variera arbetsuppgifterna. För arbete i hemsjukvården är det en fördel att ha B-körkort.
Vi dokumenterar i Take Care.
Kravspecifikation:
Undersköterska med bevis för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Sjuksköterskestuderande som har läst lägst termin 4 eller läkarstuderande lägst termin 5. Erfarenhet av att ha arbetat i Primärvården och hemsjukvård är meriterande. Erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande.
Anställningsform:
Intermittentanställning (Timanställning). Juni-augusti. Tillträde efter överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Du behöver vara flexibel, ansvarsfull, serviceinriktad och ha lätt för att samarbeta samt att jobba såväl självständigt som i grupp. Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1677". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Hässelby vårdcentral Kontakt
Helene Eklöw Staby, Enhetschef 072-5081817 Jobbnummer
9780982