Sommarvikarie till daglig verksamhet, Bemanningscenter
2026-03-09
Huddinge kommun arbetar för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.
Vi söker just nu sommarvikarier till våra dagliga verksamheter!
Våra verksamheter är spridda över hela Huddinge, och för att veta vilka verksamheter du är intresserad av att arbeta i, kommer du att svara på frågor i din ansökan.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Vill du tillsammans med oss göra skillnad när det behövs som mest? Som anställd i Huddinge kommun får du ett viktigt och meningsfullt arbete som påverkar andra människors vardag.
Huddinge kommuns dagliga verksamhet riktar sig mot vuxna personer med varierande funktionsvariationer inom LSS. Du kommer att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till dem med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter utifrån deras behov och förmågor och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Våra dagliga verksamheter har flera olika inriktningar. Här finns bland annat estetiska aktiviteter som teater, musik och konst, men också verksamheter inom teknik och elektronik. Vi har även ett hunddagis.Profil
För att vara aktuell för arbete behöver du kunna vara tillgänglig minst tre dagar i veckan. Du kommer behöva vara tillgänglig att arbeta vardagar och dagtid. Arbetstiderna kan variera mellan verksamheterna. Det ställs höga krav på flexibilitet. Som timvikarie behöver kunna vara tillgänglig med kort varsel.
Du behöver kunna arbeta under sommaren, och det är meriterande om du är tillgänglig för vikariat med månadschema under minst 4 sammanhängande veckor. Vi ser även gärna att du är tillgänglig under våren som timvikarie.
Du som söker tjänsten har erfarenhet av arbete inom funktionsstöd, och erfarenhet av daglig verksamhet är meriterande. Det är särskilt meriterande om du har arbetat med personlig omvårdnad, samt har erfarenhet av arbete med utmanande beteende och lågaffektivt bemötande. Det är även meriterande om du är utbildad undersköterska eller barnskötare.
Arbetet ställer höga krav på initiativförmåga, samarbetsförmåga, och problemlösning. Du behöver vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta med personer som är i stort behov av kontinuitet, struktur och omvårdnad. Särskild vikt läggs på bemötande, människosyn och empati.
Du behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
God datavana krävs då dokumentationen görs på dator.
Låter det här som ett jobb för dig? Sök tjänsten direkt då vi tillsätter löpande.
Som ett första steg i rekryteringsprocessen kommer du att få chatta med vår AI-assistent Hubert under en digital intervju. Om du går vidare efter Hubert-intervjun så bjuds du in till ett personligt möte med en av våra rekryterare.
Vi kommer att begära ett utdrag ur Polisens belastningsregister så ansök gärna om det i samband med att du söker tjänsten. Utdraget heter "Arbeta med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning". Du kan välja att få utdraget skickat till din digitala brevlåda. Utdraget beställer du via Polisens hemsida:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
(https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/) Ersättning
