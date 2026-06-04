Sommarvikarie som Kundmottagare

Wikan Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kalmar
2026-06-04


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Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Torsås eller i hela Sverige

Nu söker vi en sommarvikare som skall jobba som kundmottagare på Råbergs Bil i Kalmar.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Om företaget
Arbetsuppgifter
Som kundmottagare ansvarar du för att sköta ärenden gällande både privata kunder och företagskunder. Du kommer att vara en länk mellan kunden och verkstaden, där av är din roll viktig för att ge bästa möjliga service. För detta krävs det noggrannhet men framförallt handlar det om ett positivet och trevligt bemötande med kunderna.

Dina främsta arbetsuppgifter innebär att
• Hantera kontakt med kunder, både via mail, telefon och i direkt möte
• Administrera ärenden utifrån kundens behov
• Kontinuerligt ha kontakt internt med verkstad och säljare

Din bakgrund/Dina egenskaper

För att söka jobbet krävs det att du är 18 år. Lämplig bakgrund kan vara att du studerar administrativ eller liknande linje på gymnasiet eller att du nyligen just avslutat detta.

Vi förutsätter att du som söker är noggrann, organiserad, serviceminded och positiv samt arbetar under stort eget ansvar. Då vår målsättning är att alla kunder ska få ett professionellt och korrekt bemötande har du som kundmottagare en viktig roll när det gäller att vara vårt ansikte utåt. Vi söker en lagspelare med servicetänk som inte tvekar att stötta sina kollegor.

Information och kontakt

Tjänsten är placerad i Kalmar under veckorna 28-31.
Tjänsten är en heltidstjänst

Välkommen med din ansökan snarast möjligt då urval och intervjuer sker löpande.

Ansökningar tas endast emot via vår hemsida www.wikan.se

Ring gärna vid frågor, Kjelle Rutzell, 0455 61 27 01 eller Emma Moding, 0455 61 27 03.

Om Wikan Personal

Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.

Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 330 Msek och har omkring 700 anställda. Läs mer på www.wikan.se

Job Summary

Requirements and Experience

About the company

About Wikan Personal

Contact information

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wikan Personal AB (org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Saltsjöbadvägen 1a (visa karta)
371 56  KARLSKRONA

Arbetsplats
Wikan Personal

Kontakt
Emma Moding
04556127 03

Jobbnummer
9946824

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