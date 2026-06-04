Sommarvikarie som Kundmottagare
Wikan Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kalmar Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kalmar
2026-06-04
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, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Nu söker vi en sommarvikare som skall jobba som kundmottagare på Råbergs Bil i Kalmar.Publiceringsdatum2026-06-04Om företagetArbetsuppgifter
Som kundmottagare ansvarar du för att sköta ärenden gällande både privata kunder och företagskunder. Du kommer att vara en länk mellan kunden och verkstaden, där av är din roll viktig för att ge bästa möjliga service. För detta krävs det noggrannhet men framförallt handlar det om ett positivet och trevligt bemötande med kunderna.
Dina främsta arbetsuppgifter innebär att
• Hantera kontakt med kunder, både via mail, telefon och i direkt möte
• Administrera ärenden utifrån kundens behov
• Kontinuerligt ha kontakt internt med verkstad och säljare
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att söka jobbet krävs det att du är 18 år. Lämplig bakgrund kan vara att du studerar administrativ eller liknande linje på gymnasiet eller att du nyligen just avslutat detta.
Vi förutsätter att du som söker är noggrann, organiserad, serviceminded och positiv samt arbetar under stort eget ansvar. Då vår målsättning är att alla kunder ska få ett professionellt och korrekt bemötande har du som kundmottagare en viktig roll när det gäller att vara vårt ansikte utåt. Vi söker en lagspelare med servicetänk som inte tvekar att stötta sina kollegor.
Information och kontakt
Tjänsten är placerad i Kalmar under veckorna 28-31.
Tjänsten är en heltidstjänst
Välkommen med din ansökan snarast möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Ansökningar tas endast emot via vår hemsida www.wikan.se
Ring gärna vid frågor, Kjelle Rutzell, 0455 61 27 01 eller Emma Moding, 0455 61 27 03.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 330 Msek och har omkring 700 anställda. Läs mer på www.wikan.se
Job Summary
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About the company
About Wikan Personal
Contact information Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Saltsjöbadvägen 1a (visa karta
)
371 56 KARLSKRONA Arbetsplats
Wikan Personal Kontakt
Emma Moding 04556127 03 Jobbnummer
9946824