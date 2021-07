Sommarvikarie sökes till man i Luleå! - Humana AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå2021-07-08Nu söker vi en sommarvikarie till en av våra kunder i Luleå. Vår kund är en rullstolsburen och synskadad man som trivs bäst hemma. Han tycker om att lösa korsord och läsa tidningar, och vi ser gärna att du delar hans intressen. Som personlig assistent hos honom kommer du att vara till hjälp där funktionsnedsättningen sätter gränser.2021-07-08Vi söker dig som är intresserad av att jobba några pass under juli och augusti.Passen är dygnspass med 5,5h väntetid och innebär att du påbörjar ditt pass kl. 16.00 och slutar nästkommande dag kl. 16.00.Möjlighet att fortsätta som timvikarie under hösten finns.Vem vi sökerVi tror att du som söker har tidigare erfarenhet av vård och omsorg eller personlig assistans, även om detta inte är något krav. Vi ser även gärna att du har god datorvana. Det är viktigt att du som söker uppfyller följande krav; du kan avstå från att använda doftande hud- och klädvårdsprodukter under arbetstidDu kan anpassa dig till förutbestämda rutiner och kan jobba enligt dessaDu är rökfriDu är lugn som person, initiativrik och utstrålar personlig mognadDu har ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister:Dygnspass kl. 16-16 med 5,5 h väntetid. Vi tillämpar anställningsformen timanställning.Lön:Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtalTillträde: Så snart som möjlight eller enligt överenskommelse.Vad händer nu?Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga.Att jobba på HumanaHumana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor.På Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Vi arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.Läs mer om hur det är att jobba som personlig assistent hos oss på Humana HÄRVälkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltidSista dag att ansöka är 2021-07-20Humana AB5853154