Sommarvikarie personlig assistent till kvinna i Arjeplog! - Humana AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Arjeplog

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Arjeplog2021-04-15Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? Vi på Humana söker nu en personlig assistent som vill arbeta med en 47-årig kvinna boende i Arjeplog. I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Vi söker nu dig som kan tänka dig att vara timvikarie nu och i sommar under v.26/27-33. Är du intresserad av det så skicka in din ansökan direkt!2021-04-15Vår kund är en glad, social och kreativ kvinna som tycker om friluftsliv och trädgårdsarbete och som till följd av en stroke är i behov av assistans. Du som assistent kommer att få hjälpa till med allt som kan tänkas uppkomma i hennes vardag. Det är ett varierande arbete där stort utbyte ges. Vår kund bor tillsammans med sin katt och har barn hemma och det är därför viktigt att personkemin även till barnen fungerar.I rollen som personlig assistent kommer du huvudsakligen att:hjälpa till med vardagssysslor som matlagning och övriga hushållssysslorvara behjälplig vid kundens aktiviteter utanför hemmet, t ex promenader och trädgårdsarbeteArbetstid och tjänstgöringsgrad: Tjänsten innebär arbete under dagtid, kvällstid under vardag och helg. Vi tillämpar anställningsformen timanställning.Lön: Timlön fast enligt överenskommelse. Övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde:Beräknad första anställningsdag är omgående. Sommarvikariatet sträcker sig mellan v.26/27-33.Vem är du?Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker dig som är lugn, lyhörd och inkännande gentemot vår kunds behov. Vår kund är trädgård- och friluftslivsintresserad så om det är intressen du delar så är det uppskattat!Vi ser gärna kvinnliga sökanden.För denna tjänst krävs det att du:Tål katter då det finns i hemmetInnehar B-körkort då kund har egen bil men inte kör självDet är även meriterande om du har:erfarenhet av en liknande rollAtt jobba på HumanaHumana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor.Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Våra värdegrundsord - Engagemang, glädje och ansvar är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.Läs mer om hur det är att jobba som personlig assistent hos oss på Humana HÄRVad händer nu?Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga. För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid SommarjobbSista dag att ansöka är 2021-05-11Humana AB5694845