Sommarvikarie Personlig assistent
2026-01-14
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Nu söker vi sommarens stjärnor till flera jobb som personlig assistent.
Om jobbet som personlig assistent:
Vi söker dig som är ansvarsfull och lyhörd. Du har lätt för att följa instruktioner och lära dig nya arbetsuppgifter.
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden, din arbetsplats är där kunden befinner sig.
Dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.
Arbetsuppgifter:
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil, några vanligt förekommande arbetsuppgifter är
• Handräckning
• Personlig hygien
• Assistans vid förflyttningar
• Hushållsarbete
• Matlagning
• Assistera kunden på jobbet eller vid aktiviteter utanför hemmet.
På sommaren är arbetet ofta mer omväxlande med utflykter som exempelvis bad, konserter eller andra evenemang.
Förkunskaper:
Förkunskaper är meriterande men inget krav.
På Särnmark får du alltid introduktion hos kunden samt tillgång till utbildning om rollen som personlig assistent.
Om anställningen:
Anställningsform för vikariat - anställning per arbetad timme.
Löneform - timlön
Arbetstiderna varierar på de olika tjänsterna. Beroende på tjänst kan arbetstiden förekomma på dag-, kvälls- och nattetid, på vardagar och helger.
Körkort är inget krav. Till vissa av tjänsterna krävs det dock körkort och tillgång till bil.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
När du ansöker ska du svara på ett antal urvalsfrågor. Dessa är till för att matcha sökande till de aktuella tjänsterna.
Bifoga ditt CV och personliga brev i ansökningen.
Rekryteringen sker löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Timlön enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb.
Särnmark Assistans AB
9684930