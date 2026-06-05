Sommarvikarie Lokalvård
A Rengörarna i Sörmland AB / Städarjobb / Södertälje Visa alla städarjobb i Södertälje
2026-06-05
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Vill du tjäna pengar i sommar och samtidigt få värdefull arbetslivserfarenhet? Då kan det här vara något för dig!
A Rengörarna i Sörmland AB söker nu en person för sommarjobb inom städning. Tjänsten passar perfekt för dig som ännu inte hunnit få ett sommarjobb och vill komma igång snabbt.
Som sommaranställd hos oss kommer du att arbeta med:
Städning av kontor och andra lokaler
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och noggrann
Har ett positivt inställning och gillar att arbeta praktiskt
Är pålitlig och punktlig
Kan arbeta självständigt
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav – vi lär upp dig!
Vi erbjuder
Ett sommarjobb i ett trevligt och familjärt företag
Introduktion och upplärningPubliceringsdatum2026-06-05Så ansöker du
Skicka din ansökan så snart som möjligt – urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: sodertalje@arengorarna.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A Rengörarna i Sörmland AB
(org.nr 556717-6671)
152 41 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950673