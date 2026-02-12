Sommarvikarie gruppbehandlare Öppenvård
Enheten Öppenvård består av Beroendecentrum, Öppenvårdsteamet och Centrum mot våld.
Nu söker Beroendecentrum en vikarie för gruppbehandling som även kan finnas till hands som sommarvikarie på Öppenvårdsteamet . Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
I arbetet som behandlare inom Öppenvård möter vi vuxna kvinnor och män med skadligt bruk och beroendeproblematik som är i behov av vård och behandling. Arbetet sker på uppdrag av och i nära samarbete med socialsekreterare inom Social- och omsorgsförvaltningen och ibland även arbetsgivare.
Nu söker vi dig som har erfarenhet av att arbeta som behandlare inom beroendevården och kan hålla i både gruppbehandling och enskilda samtal. Arbetet kräver också behandlingsplanering, dokumentation, samverkan med myndigheter och andra vårdinstanser och utförande av drogtester. I arbetet förekommer även hembesök samt hålla i motivationsgrupp då behandlaren är flexibel i sitt arbete mellan både Beroendecentrum och Öppenvårdsteamet.
Den behandlingsmetod vi använder oss av är återfallsprevention som är en evidensbaserad metod utifrån KBT-inriktning. Behandlingen innehåller också färdighetsträning i ÅP (hemuppgifter) och lektioner med olika teman för ökad kunskap om beroendesjukdomen.
Arbetet är dagtid och vardagar samt förekomst av kvällsarbete när gemensamhetslokalen är öppen för våra klienter.Profil
Vi ser gärna att du är behandlingspedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har kunskap om beroende och psykisk ohälsa. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Erfarenhet av gruppbehandling är ett krav.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Ersättning

Månadslön
