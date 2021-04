Sommarvikarie brädgårdsarbetare - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Sundsvall

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Sundsvall2021-04-08Vill du jobba inom byggbranschen i sommar? Nu söker StudentConsulting flera sommarvikarier till vår kund i Sundsvall.Företaget har de senaste åren stått för en stor tillväxtresa och vuxit både lokalt och nationellt. Målet är att bli ett marknadsledande bygghandelsföretag med stark lokal förankring med inriktning mot företagskunder. I Sundsvall ligger en av 19 anläggningar dit vi nu söker flera sommarvikarier till lager/brädgård.Omfattningen varierar, men vi ser gärna att du vill jobba 4 dagar i veckan mellan v. 24-32. Tiderna är uppdelade i två pass och man jobbar 07-15 eller 12-17 måndag till fredag, vissa lördagar kan förekomma. Anställningen kommer inledas med en introduktion hos kunden. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd hos oss på StudentConsulting och jobbar som uthyrd konsult med placering hos vår kund. Krav för att vara aktuell för tjänsten är att du studerar alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, vi ser långsiktigt på tillsättningen och du har minst ett år kvar av dina studier. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Ida Holmer via e-post: ida.holmer@studentconsulting.com . Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen.2021-04-08Företaget har en stark profil mot proffsen, dvs snickarna, det förekommer även privata kunder men vi värdesätter en stor förståelse för byggbranschen, produktkännedom om framför allt virke, mått och de olika produkterna man hittar på brädgården eller i lagerhallen. Är du kunnig inom bygg och en förståelse för olika konstruktioner är det starkt meriterande.Arbetsdagen består av lossning från lastbil, sortering, plockning men framförallt är det viktigt att du har en känsla för god service mot kunderna, är hjälpsam, vägledande och förstår vikten av god ordning och att arbetsplatsen är städad och väl efterhållen. Eftersom mycket av arbetet sker med motviktstruck är detta ett krav. Behörighet B1. Övriga truck-kompetenser är meriterande.Då du kommer ingå i ett team om 5 personer ser vi att du är en lagspelare. Det är högt tryck på brädgården under sommarmånaderna och därför en förutsättning att du är van att arbeta i högt tempo. Då tjänsten innebär en del tunga lyft ser vi det som en förutsättning att du har god fysik.Varm välkommen med din ansökan för ett spännande sommarjobb.Vi arbetar löpande med urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 3-6 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5678590