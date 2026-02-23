Sommarvikarie - Personlig assistent i Storfors
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Storfors Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Storfors
2026-02-23
, Kristinehamn
, Degerfors
, Karlskoga
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Storfors
, Kristinehamn
, Degerfors
, Karlskoga
, Lekeberg
eller i hela Sverige
Vi assistansanvändare på JAG Personlig assistans söker nu sommarvikarier!
Att arbeta som personlig assistent kräver personlig mognad, lyhördhet och respekt för vårt sätt att leva våra liv. Som assistent hos någon av oss kan du arbeta i många olika miljöer - i vårt hem, på vår arbetsplats, på resa, på stranden eller kanske på lantstället.
Vi assistansanvändare har olika önskemål och behov, och därför letar vi efter olika saker hos våra assistenter. Vi ställer inga specifika krav på utbildning eller tidigare erfarenhet. Det viktigaste för oss är vem just du är och vad du tror att du kan bidra med.
I din ansökan får du möjlighet att berätta om dig själv och svara på några grundläggande frågor. Det hjälper oss att hitta rätt person och rätt matchning för varje enskilt uppdrag.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9759181