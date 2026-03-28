Sommarvikarie - Legitimerad sjuksköterska!
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Är du legitimerad sjuksköterska eller Undersköterska och vill bli en del av vårt team där omtanke är nyckeln och varje dag gör verklig skillnad?
Som sommarvikarie hos oss inom hälso- och sjukvården får du ett meningsfullt och utvecklande arbete där du möter människor i olika livssituationer.
Hos oss får du möjlighet att bidra med din kompetens, utvecklas i din yrkesroll och vara en viktig del av ett engagerat team.
Vi söker dig som vill göra skillnad, som brinner för ditt uppdrag och som gärna delar med dig av din kunskap och erfarenhet.
Inom hälso- och sjukvården i Gagnefs kommun arbetar vi aktivt med utveckling för att möta framtidens behov med bästa möjliga kvalitet. Vår organisation består av sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter samt sjukgymnaster/fysioterapeuter som tillsammans skapar en trygg och säker vård för våra patienter.Publiceringsdatum2026-03-28Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som sommarvikarie innebär att du möter många människor i olika livssituationer, vilket gör arbetet både varierande och meningsfullt. Du får möjlighet att använda din kompetens i praktiken och bidra till en trygg och säker vård för våra patienter.
Som sjuksköterska i Gagnefs kommun medverkar du aktivt i utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten. Du utreder, bedömer och följer upp omvårdnadsåtgärder för patienter inom hemsjukvård, vård- och omsorgsboende samt LSS. Arbetet innebär både självständiga uppgifter och nära samarbete med kollegor och andra professioner.Kvalifikationer
Arbetet som sjuksköterska är varierande och ställer höga krav på flexibilitet och engagemang. Du tycker om mötet med människor och har ett genuint intresse för att ge god vård och omsorg. Du trivs med nya utmaningar och ser möjligheter till utveckling, både individuellt och professionellt.
Med ett professionellt och respektfullt bemötande har du lätt att skapa goda relationer med både kollegor och patienter. Du känner dig trygg i att arbeta självständigt, har god förmåga att strukturera ditt arbete och kan göra välgrundade prioriteringar utifrån aktuella behov och förutsättningar.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård är meriterande. Du har goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande sommarvikariat där du får möjlighet att använda hela din kompetens i ett varierande arbete. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team på en arbetsplats som satsar på utveckling och kvalitet.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning under sommaren. Heltid, kvällar och helger. Intervjuer och anställning sker löpande.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/37".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs kommun
(org.nr 212000-2155)
För detta jobb krävs körkort.
Kommunstyrelsens förvaltning
Bemanningscentrum 0241-15430
