Sommarvikarie - Avfall och återvinningsarbetare
2026-03-05
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
Beskrivning
Vi söker en sommarvikarie till vårt team inom renhållningen i Filipstad.
Enheten sköter driften av Långskogens Återvinningscentral och insamlingen av kommunalt avfall i kommunen.
Just nu söker vi en lastbilschaufför som kan ersätta ordinarie personal i sopbilsverksamheten under sommaren. Arbetet med att köra sopbil innebär att tömma avfallskärl enligt rutt, hantera kundärenden och skötsel av bilar. I verksamheten finns två sidolastande sopbilar, en baklastare och en buss för kärlutkörning. I sopbilarna finns ett datoriserat tömningsregistreringssystem, vilket är ett hjälpmedel för chauffören då denne ser turen på en dator samt vilka kärl som ska tömmas.
Arbete på återvinningscentralen kan också bli aktuellt och det består i stora drag av att hjälpa kunder på rampen, hantera det avfall och material som kommer till anläggningen samt allmän skötsel av platsen.Dina arbetsuppgifter
Sopbil:
• Köra en befintlig runda och sedan lämna avfallet på återvinningscentralen
• Städa, tvätta och serva bilar
• Ställa ut nya avfallskärl och distribuera annat material till våra kunder
• Montera kärl
• Vara behjälplig med olika kundärenden
Återvinningscentralen:
• Hjälpa kunder att sortera rätt på rampen
• Hantera det avfall och material som kommer till anläggningen
• Eventuellt rangera containrar med hjullastare
• Städa och sköta anläggningen så att den är ren och inbjudande för både personal och kunder Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, har lätt för att samarbeta och är noggrann och ansvarstagande. Du har ett stor intresse för att köra lastbil och vill utvecklas inom området. Eftersom det sitter datorer i bilarna är viss datorvana ett krav.Kvalifikationer
- Viss datorvana
- C-körkort
- Yrkeskompetensbevis (YKB)
Meriterande:
- Erfarenhet som lastbilschaufför
- Hjullastarkort/intyg Anställningsvillkor
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag 07.00 -16.00.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
