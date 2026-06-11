Sommarvikariat undersköterska till Trollbäckens vårdcentral
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Tyresö Visa alla undersköterskejobb i Tyresö
2026-06-11
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VÄLKOMMEN till vår mottagning på Trollbäckens vårdcentral, beläget i Tyresö Kommun 15 minuter med buss från Gullmarsplan. Vi söker nu en duktig undersköterska som vill arbeta hos oss under sommaren.
Trollbäckens vårdcentral består av husläkarmottagning inklusive basal hemsjukvård samt BVC. Vi har ca 12 500 listade patienter samt en välbemannad och engagerad arbetsgrupp bestående av 40 anställda där du blir en av fem undersköterskor.
Tillsammans skapar vi arbetsglädje och gemenskap, vi strävar efter en hög medicinsk kvalitet och ett gott omhändertagande.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete som undersköterska i hemsjukvården. Arbetsuppgifterna i hemsjukvården går vi hem till våra patienter som är inskrivna hos oss och hjälper dem med läkemedelshantering, omläggningar mm.
Anställningsform:
Sommarvikariat under 4 veckor i juli-augusti. Tjänstgöringsgrad 100% dagtid mån-fre. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska helst med erfarenhet av hemsjukvård /primärvård eller akutvård på sjukhus.
• Körkort och körvana.
Meriterande
• Tidigare yrkeserfarenhet av arbete som undersköterska på vårdcentral.
• Tidigare yrkeserfarenhet av arbete med provtagning på labb eller liknande.
• Kompetens inom såromläggningar.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har lätt för att samarbeta, är serviceinriktad och har ett flexibelt arbetssätt. För att trivas hos oss är det också viktigt att du kan arbeta självständigt, klarar av ett högt tempo vid behov och har ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor.
Information om tjänsten lämnas av:
Verksamhetschef Martina Engman
Telefon: 08- 123 479 28
Övrig information:
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag.
Vi ser mycket fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollbäckens vårdcentral Kontakt
Verksamhetschef
Martina Engman 08-12339702 Jobbnummer
9959492