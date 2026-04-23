Sommarvikariat undersköterska KK-operation, Danderyds sjukhus
Om du studerar till operationssjuksköterska eller är undersköterska med operationserfarenhet kan det här vara rätt för dig. KK-operation på Danderyds sjukhus söker nu sommarvikarier som har ett intresse för operation och kvinnosjukvård.
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i sommar blir du en del av vårt operationsteam där du i första hand assisterar operationssjuksköterskan vid uppdukning, avveckling och iordningsställande av operationssalen. Du kommer vara delaktig i våra elektiva operationer vardagar med arbetstider dagtid, måndag till fredag. Inskolningsperioden görs utifrån din tidigare erfarenhet och även operationerna du deltar vid kan anpassas efter tidigare erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är sjuksköterska och studerar till operationssjuksköterska alternativt är undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel (se kriterier nedan). Du behöver ha erfarenhet av operationssjukvård samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram (tre år, 2500 poäng), Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux (tre terminer, minimum 1350 poäng) eller likvärdig undersköterskeutbildning. Du behöver ett bevis från Socialstyrelsen, alternativt omfattas av övergångsbestämmelser för undersköterskor, för att kunna anställas med titeln undersköterska. I annat fall kan du komma att anställas inom yrkeskategorin sjukvårdsbiträde.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av akutsjukvård och/eller gynekologisk eller obstetrisk vård.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, trivs med att arbeta noggrannhet och snabbt kommer in i din roll. För dig ska teamarbete vara en självklarhet för patientens bästa. Utöver det värderar vi egenskaper som
ett prestigelöst förhållningssätt
god och tydlig kommunikation som skapar lugn för både patienten och kollegor
en god förmåga av att sätta sig in i nya situationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Om verksamheten
Kvinnosjukvård och förlossning är ett av sjukhusets största verksamhetsområden med cirka 600 medarbetare. Vi bedriver akut och specialiserad vård inom både öppen- och slutenvård. Verksamhetsområdet är indelat i sektionerna obstetrik och gynekologi.
Den obstetriska sektionen omfattar förlossning, specialistmödravård med ultraljudsmottagning, antenatalenhet, elektiva snitt och eftervård. Vi är en av Sveriges största förlossningsenheter.
Den gynekologiska sektionen består av en öppenvårdsmottagning, akutmottagning, operationsavdelning och en vårdavdelning. Vi utför benign gynekologi med inriktning mot minimalinvasiv kirurgi. Vi har ett NHV-uppdrag inom avancerad bäckenbottenkirurgi. På vår operationsavdelning utförs såväl planerade som akuta ingrepp, inklusive robotkirurgi.
Vi har ett betydande FoU-uppdrag med utbildning av läkarstudenter, barnmorskestudenter och randande läkare från allmänmedicin och akutmedicin. Vi har en stor klinisk forskningsverksamhet med minst två nyregistrerade doktorander varje år.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Kvinnosjukvård och förlossning, Operation Kontakt
Vårdenhetschef
Emil Andersson emil.j.andersson@regionstockholm.se 0702160728 Jobbnummer
9870798