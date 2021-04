Sommarvikariat underhållstekniker till Arla Linköping - Arla Foods AB - Grovarbetarjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Arla Foods AB

Arla Foods AB / Grovarbetarjobb / Linköping2021-04-12Gillar du att leverera hög kvalitet och att arbeta i ett högt tempo? Kan du bidra med ett gott skratt och göra arbetsdagen positiv för dig själv och andra? Då vill vi på Arlas Mejeri i Linköping gärna att du söker dig till oss i sommar!Vi är ett specialmejeri som tillverkar bland annat laktosfri mjölk, fil och yoghurt men även matlagningsprodukter såsom gräddfil och crème fraiche liksom en rad andra specialprodukter främst på mjölk från våra Östgötska gårdar.Vi är cirka 290 kollegor här på mejeriet som producerar 225 miljoner kg mejeriprodukter per år med 50-100 nya produkter om året. Den komplexa anläggningen har kapacitet för många olika produkter och vi ligger i framkant när det gäller miljö. All energi levereras från Tekniska verken i Linköping som förser oss med ånga av biobränsle.Vi söker underhållstekniker för skiftgående sommarjobb.Förutsättningarna för att du skall kunna arbeta hos oss är att du har fyllt 18 år, kan arbeta skift på heltid under hela semesterperioden från v. 25 till och med v. 32. Du skall även kunna vara tillgänglig under ca 4 veckor på våren för att kunna gå utbildning.Huvudsakliga arbetsuppgifterSom underhållstekniker arbetar du med alla maskiner, kringutrustningar och flöden i hela mejeriet.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Felsöka, studera och avhjälpa akuta fel, mekaniska som elektriskaPlanera och genomföra förebyggande underhåll i samråd med ansvarig områdes- och serviceteknikerPlanera och genomföra förbättringar kopplade till bland annat arbetsmiljö och förluster i produktionenUpprätta, vidmakthålla och förbättra underhållsavdelningens egna arbetssätt för att vi alltid ska ligga steget före2021-04-12För att lyckas i rollen som underhållstekniker ser vi det nödvändigt att du besitter följande kompetenser:Utbildning inom mekanik och teknik alternativt likvärdig kunskap förvärvad på annat sätt.Logiskt tänkande vid felsökningsarbete med god kännedom om vikten att dokumentera rätt.Kunna samarbeta med en bred grupp av kollegor under både lugna och bitvis pressande situationer.Kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt kunna hålla olika former av möten under givna förutsättningar.God datorkunskap i de vanligaste förekommande datorprogrammen.Besitter ett modernt tänk inom säkerhet och arbetar proaktivt för en bättre arbetsmiljö.Meriterande:Tidigare erfarenhet av eller studerat inom följande områden:SAP affärssystemGrundläggande el samt felsökningAutomationsbaserad utrustning, transportbanor, pneumatik eller hydraulikIndustrirobotar och modern maskinstyrning (PLC-baserad)Mycket goda referenser avseende samarbetsförmåga och beteendeAnsökan och kontaktAnsök via Arlas hemsidaSista ansökningsdag är 2021-04-30Anställningsform: Tidsbegränsad anställningSysselsättningsgrad: Heltid 100%Fackförbund Livs: Lennart ForsanderCOVID-19 Notice:We are busy producing dairy products so we can continue #fillingtheshelves and #feedingthenation. Recruiting talent to Arla thus stays one of our top priorities also during these difficult times. Necessity is the mother of invention, so we have moved to virtual hiring and onboarding processes for most of our recruitments to enable candidates and our recruitment teams to get close while respecting social distancing. If at the final stages of a recruitment, a candidate would prefer to meet in person, we take all the necessary precautions to ensure everyone's safety.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Arla Foods ABROXTORPSGATAN 758110 LINKÖPING5685430