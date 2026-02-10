Sommarvikariat truckförare 2026
GPI Flexibles AB - Lund / Lagerjobb / Lund Visa alla lagerjobb i Lund
2026-02-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GPI Flexibles AB - Lund i Lund
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av en marknadsledande organisation, med korta beslutsvägar och ett härligt team? Då är det dags att söka sommarjobb hos oss på GPI Flexibles! Just nu söker vi en strukturerad och ansvarstagande truckförare och lagermedarbetare!
OM SOMMARJOBBET
Som sommarjobbare på vår lager- och speditionsavdelning kommer du framförallt att arbeta med lagerarbete och transport. Arbetet utgörs framförallt av förberedande framplockning och lastning av gods till våra kunder men även påfyllning och tömning av maskiner, materialplacering, lagerstrukturering ingår. Du kommer att hantera materialbeställningar, returer och lagerflyttar i vårt affärssystem SAP. Dessutom kommer du att vara ansvarig för registrering av avgående gods. I ditt dagliga arbete behöver du kunna ta beslut om exempelvis skadat gods och huruvida en lastbil är lastningsbar ur ett säkerhetsperspektiv. Truckkörning med gaffeltruck och rullgripare ingår.
ARBETSTID
Arbetstiderna varierar men du ska räkna med skiftarbete som inkluderar kvällar, nätter och helger. På arbetsplatsen har vi nikotinfri arbetstid. Anställningen är ett vikariat på heltid som sträcker sig ungefär mellan juni och slutet av augusti.
DIN BAKGRUND
Du är minst 18 år och har gärna någon form av teknisk utbildning, lägst på gymnasienivå. Vidare har du truckkort A1, A2, B1 och B2 och erfarenhet av att köra motviktstruck, samt innehar vanligt B-körkort (bil). Tidigare arbetslivserfarenhet inom industri är meriterande men inget krav. Flytande svenska i tal och skrift.
Vi söker dig med stort ordningssinne, noggrannhet och som är lösningsfokuserad. Vidare är det viktigt att du trivs med att ha många bollar i luften och att du kan förstå och läsa flöden. Eftersom att du kommer arbeta mycket på egen hand behöver du trivas med och vara bra på att arbeta självständigt.
ATT JOBBA PÅ GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL
Graphic Packaging international är ett globalt ledande förpackningsföretag med 25 000 medarbetare på 130 platser världen över. Vi hjälper våra kunder genom att skapa innovativa och hållbara förpackningslösningar för olika produkter och marknader. Vi är lika engagerade för våra kunder och medarbetare som vi är för att skydda miljön och ge tillbaka till de samhällen där vi är verksamma.
ANSÖK SENAST
Urval sker löpande så sök redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GPI Flexibles AB
(org.nr 556754-1049) Arbetsplats
GPI Flexibles AB - Lund Jobbnummer
9734409